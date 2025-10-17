Американець Джим Моррісон став першим у світі, хто спустився на лижах із північного схилу Евересту

50-річний альпініст підкорив один із найнебезпечніших маршрутів світу, здійснивши рекордний спуск на лижах із вершини Евересту.

Американський альпініст і професійний гірськолижник Джим Моррісон став першою людиною, яка спустилася на лижах із північного схилу гори Еверест через кулуар Горнбайна (Hornbein Couloir) — один із найнебезпечніших і найскладніших маршрутів у світі. Про це повідомляє The Himalayan Times.

50-річний спортсмен із Каліфорнії підкорив вершину висотою 8 848,86 метрів у середу о 12:45 за місцевим часом, після чого розпочав чотиригодинний спуск майже на 2,7 км вниз до льодовика Ронгбук на тибетському боці гори.

Цей спуск вважається останнім великим викликом у світі екстремального лижного спорту. Подію знімали лауреати «Оскара» Джиммі Чін і Чай Вазархелі для майбутнього документального фільму National Geographic.

Моррісона супроводжувала команда з 11 альпіністів, серед яких — відомі непальські гіди та фотограф, а також кілька тибетських провідників.

Експедиція стартувала 25 серпня та тривала до 19 жовтня. У підготовці допомагав китайський режисер Гун Бін, який забезпечив дозвільні документи та вертолітну підтримку.

Цей спуск Моррісон присвятив своїй покійній партнерці Гіларі Нельсон, також легендарній лижній альпіністці, яка загинула у 2022 році під час спуску з Манаслу.

Кулуар Горнбайна, вперше підкорений у 1963 році американцями Томом Горнбайном і Віллі Ансоелдом, ніколи раніше не був пройдений на лижах. Його крутий, вузький та небезпечний профіль десятиліттями відлякував навіть найдосвідченіших альпіністів.

«Він надзвичайно крутий, безжальний від початку до кінця — більше ніж миля довжиною, масивний, темний і величний», — описав маршрут Моррісон.

Це була третя спроба спортсмена здійснити цей спуск.

У 2023 році експедиція не відбулася через затримку дозволів у Китаї.

У 2024-му на висоті 7 000 метрів стався сніговий обвал, унаслідок якого отримав травму його напарник Юкта Гурунг — зламав стегнову кістку. Після складної евакуації альпініст повністю одужав.

Після двох невдалих спроб цьогорічне досягнення Моррісона називають віхою у світовій історії гірськолижного спорту та дослідження Гімалаїв — прикладом витривалості, майстерності та емоційної сили.

Моррісон — один із піонерів сучасного високогірного скі-альпінізму. Він здійснив спуски з Чо-Ойю (2018), Великої вежі Транго в Пакистані (2021), а разом із Нельсон став першим, хто спустився на лижах з Лхоцзе (8 516 м) у 2018 році.

Його новий рекорд — спуск із Евересту через кулуар Горнбайна — став завершенням багаторічної мрії та одним із найважливіших моментів у розвитку гірськолижного альпінізму XXI століття.

