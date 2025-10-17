Американец Джим Моррисон стал первым в мире, кто спустился на лыжах с северного склона Эвереста

50-летний альпинист покорил один из самых опасных маршрутов в мире, совершив рекордный спуск на лыжах с вершины Эвереста.

Американский альпинист и профессиональный горнолыжник Джим Моррисон стал первым человеком, который спустился на лыжах с северного склона горы Эверест через кулуар Хорнбайна (Hornbein Couloir) — один из самых опасных и сложных маршрутов в мире. Об этом сообщает The Himalayan Times.

50-летний спортсмен из Калифорнии покорил вершину высотой 8 848,86 метра в среду в 12:45 по местному времени, после чего начал четырехчасовой спуск почти на 2,7 км вниз к леднику Ронгбук на тибетской стороне горы.

Этот спуск считается последним большим вызовом в мире экстремального горнолыжного спорта. Событие снимали лауреаты «Оскара» Джимми Чин и Чай Васархели для будущего документального фильма National Geographic.

Моррисона сопровождала команда из 11 альпинистов, среди которых — известные непальские гиды и фотограф, а также несколько тибетских проводников.

Экспедиция стартовала 25 августа и продолжалась до 19 октября. В подготовке помогал китайский режиссер Гун Бин, который обеспечил разрешительные документы и вертолетную поддержку.

Этот спуск Моррисон посвятил своей покойной партнерше Хилари Нельсон, также легендарной лыжной альпинистке, погибшей в 2022 году во время спуска с Манаслу.

Кулуар Хорнбайна, впервые покоренный в 1963 году американцами Томом Хорнбайном и Уилли Ансоелдом, никогда ранее не был пройден на лыжах. Его крутой, узкий и опасный профиль десятилетиями отпугивал даже самых опытных альпинистов.

«Он чрезвычайно крутой, безжалостный от начала до конца — больше мили длиной, массивный, темный и величественный», — описал маршрут Моррисон.

Это была третья попытка спортсмена совершить этот спуск.

В 2023 году экспедиция не состоялась из-за задержки разрешений в Китае.

В 2024-м на высоте 7 000 метров произошел снежный обвал, в результате которого получил травму его напарник Юкта Гурунг — он сломал бедренную кость. После сложной эвакуации альпинист полностью выздоровел.

После двух неудачных попыток нынешнее достижение Моррисона называют вехой в мировой истории горнолыжного спорта и исследования Гималаев — примером выносливости, мастерства и эмоциональной силы.

Моррисон — один из пионеров современного высотного ски-альпинизма. Он совершил спуски с Чо-Ойю (2018), Великой башни Транго в Пакистане (2021), а вместе с Нельсон стал первым, кто спустился на лыжах с Лхоцзе (8 516 м) в 2018 году.

Его новый рекорд — спуск с Эвереста через кулуар Хорнбайна — стал завершением многолетней мечты и одним из важнейших моментов в развитии горнолыжного альпинизма XXI века.

