Ексрадника Трампа Джона Болтона звинуватили у розголошенні секретних документів

Болтон надіслав родичам більше 1000 сторінок з секретною інформацією.

Фото: BBC

Колишньому раднику з національної безпеки США Джону Болтону пред'явили звинувачення у неналежному поводженні з секретними документами. Він обіймав посаду в Білому домі під час першої каденції Дональда Трампа, а згодом перетворився на його критика. Про це повідомляють Wall Street Journal та Associated Press.

Згідно з судовими документами, Болтон електронною поштою надіслав двом родичам понад 1000 сторінок записів, схожих на щоденник, які містили секретну інформацію про його щоденну діяльність як радника з національної безпеки. У документах не вказані імена одержувачів, але джерела уточнили, що це дружина та донька Болтона.

Слідство вважає, що секретна інформація могла бути розкрита після того, як іранські хакери зламали особисту електронну пошту Болтона. Водночас представник Болтона повідомив ФБР, що злом стався в липні 2021 року, коли Болтон уже не обіймав посаду радника з національної безпеки.

Під час першого судового засідання у штаті Меріленд Болтону зобов'язали здати паспорт та обмежити пересування. Колишній посадовець заперечив звинувачення, назвавши їх спробою залякати критиків президента США Дональда Трампа. «Я з нетерпінням чекаю боротьби за захист моїх законних дій та викриття його зловживання владою», — наголосив Болтон.

Це третя кримінальна справа, яку Міністерство юстиції порушило проти критиків Трампа за останні тижні. Нещодавно правоохоронці розпочали кримінальне переслідування колишнього директора ФБР Джеймса Комі та генеральної прокурорки Нью-Йорка від Демократичної партії Летиції Джеймс.

