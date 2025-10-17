Экс-советника Трампа Джона Болтона обвинили в разглашении секретных документов

Болтон отправил родственникам более 1000 страниц с секретной информацией.

Фото: BBC

Бывшему советнику по национальной безопасности США Джону Болтону предъявили обвинение в ненадлежащем обращении с секретными документами. Он занимал должность в Белом доме во время первого срока Дональда Трампа, а впоследствии стал его критиком. Об этом сообщают Wall Street Journal и Associated Press.

Согласно судебным документам, Болтон по электронной почте отправил двум родственникам более 1000 страниц записей, похожих на дневник, которые содержали секретную информацию о его ежедневной деятельности в качестве советника по национальной безопасности. В документах не указаны имена получателей, но источники уточнили, что это жена и дочь Болтона.

Следствие считает, что секретная информация могла быть раскрыта после того, как иранские хакеры взломали личную электронную почту Болтона. В то же время представитель Болтона сообщил ФБР, что взлом произошел в июле 2021 года, когда Болтон уже не занимал должность советника по национальной безопасности.

Во время первого судебного заседания в штате Мэриленд Болтону обязали сдать паспорт и ограничить передвижения. Бывший чиновник опроверг обвинения, назвав их попыткой запугать критиков президента США Дональда Трампа. «Я с нетерпением жду борьбы за защиту моих законных действий и разоблачение его злоупотребления властью», — подчеркнул Болтон.

Это третье уголовное дело, которое Министерство юстиции возбудило против критиков Трампа за последние недели. Недавно правоохранители начали уголовное преследование бывшего директора ФБР Джеймса Коми и генерального прокурора Нью-Йорка от Демократической партии Летиции Джеймс.

