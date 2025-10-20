$1000 за гуманітарне перебування у США – кого з українців зачеплять збори

Українці за програмою Uniting for Ukraine можуть бути звільнені від сплати.

Міністерство внутрішньої безпеки США з 16 жовтня 2025 року вводить новий обов’язковий збір у розмірі 1000 доларів за надання або продовження гуманітарного дозволу на перебування (parole). Про це повідомила Служба громадянства та імміграції США (USCIS).

Цей збір стягуватиметься з осіб, які отримують дозвіл на тимчасове перебування в США за гуманітарними або надзвичайними обставинами, відомий як імміграційне звільнення під чесне слово (parole). Такі дозволи надаються без оформлення повноцінної візи чи грін-карти, зокрема:

особам, які прибувають за гуманітарними програмами;

тим, хто потребує тимчасового захисту, наприклад, біженцям чи евакуйованим з окупованих територій;

особам, які очікують на розгляд іншого імміграційного статусу, як-от притулок чи грін-карта.

Нове правило прийнято відповідно до закону H.R. 1 (Reconciliation Bill), який передбачає залучення додаткових бюджетних коштів через імміграційні збори.

Програма Uniting for Ukraine (U4U), за якою українці прибувають до США, належить до категорії гуманітарного parole. Таким чином, учасники програми можуть підпадати під вимогу сплати збору в розмірі 1000 доларів під час надання або продовження (re-parole) цього статусу.

Водночас USCIS зазначила, що передбачені винятки. «Розмір збору становить 1000 доларів за 2025 фінансовий рік і підлягає щорічному коригуванню відповідно до рівня інфляції. Ви повинні сплатити цей збір, коли вам надається імміграційне звільнення під чесне слово для в’їзду до Сполучених Штатів, якщо ви не підпадаєте під дію винятків», — повідомили в службі.

Конкретний перелік винятків, які можуть звільнити від сплати збору, зокрема для українців за програмою U4U, буде опубліковано у Федеральному реєстрі. Наразі офіційно невідомо, чи стосуватиметься збір учасників цієї програми.

