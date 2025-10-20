Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

$1000 за гуманітарне перебування у США – кого з українців зачеплять збори

07:00, 20 жовтня 2025
Українці за програмою Uniting for Ukraine можуть бути звільнені від сплати.
$1000 за гуманітарне перебування у США – кого з українців зачеплять збори
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство внутрішньої безпеки США з 16 жовтня 2025 року вводить новий обов’язковий збір у розмірі 1000 доларів за надання або продовження гуманітарного дозволу на перебування (parole). Про це повідомила Служба громадянства та імміграції США (USCIS).

Цей збір стягуватиметься з осіб, які отримують дозвіл на тимчасове перебування в США за гуманітарними або надзвичайними обставинами, відомий як імміграційне звільнення під чесне слово (parole). Такі дозволи надаються без оформлення повноцінної візи чи грін-карти, зокрема:

  • особам, які прибувають за гуманітарними програмами;
  • тим, хто потребує тимчасового захисту, наприклад, біженцям чи евакуйованим з окупованих територій;
  • особам, які очікують на розгляд іншого імміграційного статусу, як-от притулок чи грін-карта.

Нове правило прийнято відповідно до закону H.R. 1 (Reconciliation Bill), який передбачає залучення додаткових бюджетних коштів через імміграційні збори.

Програма Uniting for Ukraine (U4U), за якою українці прибувають до США, належить до категорії гуманітарного parole. Таким чином, учасники програми можуть підпадати під вимогу сплати збору в розмірі 1000 доларів під час надання або продовження (re-parole) цього статусу.

Водночас USCIS зазначила, що передбачені винятки. «Розмір збору становить 1000 доларів за 2025 фінансовий рік і підлягає щорічному коригуванню відповідно до рівня інфляції. Ви повинні сплатити цей збір, коли вам надається імміграційне звільнення під чесне слово для в’їзду до Сполучених Штатів, якщо ви не підпадаєте під дію винятків», — повідомили в службі.

Конкретний перелік винятків, які можуть звільнити від сплати збору, зокрема для українців за програмою U4U, буде опубліковано у Федеральному реєстрі. Наразі офіційно невідомо, чи стосуватиметься збір учасників цієї програми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США біженець

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроект про бюджет на 2026 рік допускає управління державними видатками «у ручному режимі» – висновок бюджетного комітету

Бюджетний комітет у своєму висновку на проект бюджету-2026 зазначив, що ним допускається можливість управління державними видатками «у ручному режимі», без відповідного економічного обґрунтування напрямів та обсягів розподілу бюджетних коштів.

Держава буде бачити дані про місце проживання та рух коштів на рахунках громадян, які надають послуги чи продають речі через онлайн-платформи

Банки на запит Податкової служби будуть розкривати дані щодо операцій за рахунками підзвітних продавців, а цифрові платформи повинні будуть передавати дані про їх місце проживання.

Верховний Суд висловився стосовно підстав проведення обшуку без санкції суду у корупційних справах

У касаційній скарзі сторона захисту стверджувала, що протокол обшуку є недопустимим доказом внаслідок відсутності ухвали слідчого судді та невідкладності, порушення адвокатських гарантій через місце його проведення, а також у зв’язку зі зверненням про надання дозволу на обшук прокурором, а не слідчим.

Адвокат у ВАКС за власною ініціативою залучив експерта без ухвали суду – що вирішив Верховний Суд стосовно допустимості отримання доказу

Прокурор зазначав про безпідставне врахування судом апеляційної інстанції висновку експерта як допустимого доказу, оскільки сторона захисту без ухвали суду за власним клопотанням залучила експерта для проведення експертизи, що призвело до отримання нового доказу.

«Кілька співрозмовників зазначили, що ключовою проблемою судової реформи в Україні є питання доброчесності суддів Верховного Суду» – Венеційська комісія

Венеційська комісія у висновку торкнулася і початкового законопроекту Мін’юсту, який передбачає перевірку декларацій доброчесності суддів Верховного Суду і ВАКС, а також залучення міжнародних експертів до цього процесу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України