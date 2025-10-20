$1000 за гуманитарное пребывание в США – кого из украинцев коснутся сборы

Украинцы по программе Uniting for Ukraine могут быть освобождены от уплаты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство внутренней безопасности США с 16 октября 2025 года вводит новый обязательный сбор в размере 1000 долларов за предоставление или продление гуманитарного разрешения на пребывание (parole). Об этом сообщила Служба гражданства и иммиграции США (USCIS).

Этот сбор будет взиматься с лиц, получающих разрешение на временное пребывание в США по гуманитарным или чрезвычайным обстоятельствам, известное как иммиграционное освобождение под честное слово (parole). Такие разрешения предоставляются без оформления полноценной визы или грин-карты, в частности:

лицам, прибывающим по гуманитарным программам;

тем, кто нуждается во временной защите, например, беженцам или эвакуированным с оккупированных территорий;

лицам, ожидающим рассмотрения другого иммиграционного статуса, такого как убежище или грин-карта.

Новое правило принято в соответствии с законом H.R. 1 (Reconciliation Bill), который предусматривает привлечение дополнительных бюджетных средств через иммиграционные сборы.

Программа Uniting for Ukraine (U4U), по которой украинцы прибывают в США, относится к категории гуманитарного parole. Таким образом, участники программы могут подпадать под требование уплаты сбора в размере 1000 долларов при предоставлении или продлении (re-parole) этого статуса.

В то же время USCIS отметила, что предусмотрены исключения. «Размер сбора составляет 1000 долларов за 2025 финансовый год и подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уровнем инфляции. Вы должны уплатить этот сбор, когда вам предоставляется иммиграционное освобождение под честное слово для въезда в Соединенные Штаты, если вы не подпадаете под действие исключений», — сообщили в службе.

Конкретный перечень исключений, которые могут освободить от уплаты сбора, в частности для украинцев по программе U4U, будет опубликован в Федеральном реестре. На данный момент официально неизвестно, будет ли сбор касаться участников этой программы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.