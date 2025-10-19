Адвоката викрили у використанні ШІ в судових документах — під час слухання щодо санкцій ШІ знову його підвів

У своєму виступі проти пропозиції про санкції адвокат представив документ, що містив більш ніж удвічі більше вигаданих або помилкових цитат, ніж минулого разу.

Фото: martinvermaak.co.za

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Черговий скандал із використанням штучного інтелекту в юридичній практиці стався у США. Нью-йоркський адвокат Майкл Форт, який брав участь у судовому розгляді справи щодо спірного кредиту, подав документи з вигаданими цитатами та посиланнями, створеними штучним інтелектом. А потім — у спробі виправдатися — представив пояснення свого використання ШІ, теж написане за допомогою нейромережі, пише Futurism.

Суддя Верховного суду штату Нью-Йорк Джоел Коен у рішенні, винесеному на початку жовтня, зазначив:

«Іншими словами, адвокат, скориставшись неперевіреним ШІ — за його словами, за участі недостатньо контрольованих колег — намагався виправдати своє використання неперевіреного ШІ».

Суддя додав, що ця справа стала «ще однією сумною главою в історії зловживання штучним інтелектом у юридичній професії».

Як усе сталося

Помилки Форте першими помітили юристи сторони позивача: у його документах виявили багато неточних або повністю вигаданих судових рішень і цитат. Після цього позивачі подали клопотання про застосування санкцій проти адвоката.

Але замість того, щоб визнати помилку, Форт припустився нової — він знову скористався штучним інтелектом. У своєму запереченні на клопотання про санкції він подав документ, у якому кількість вигаданих або помилкових посилань удвічі перевищила попередню, зазначив суддя Коен.

Пояснення адвоката були вкрай непереконливими. За словами судді, Форт ані не визнав, ані не заперечив використання ШІ, намагаючись представити фіктивні цитати як «нешкідливі перефразування правильних правових принципів».

Коли позивачі вказали на нові помилки, Форт, імовірно, вже відчайдушно намагався виправдатися. Він заявив, що ніякого ШІ не використовував, і поскаржився, що протилежна сторона не надала «жодних доказів, експертиз чи визнань», які б підтверджували використання технологій. А під час усних слухань він навіть стверджував, що «жодна зі справ не була вигаданою».

Зізнання адвоката у використанні ШІ

Однак невдовзі адвокат визнав, що справді використовував штучний інтелект. При цьому він додав, що «бере на себе повну відповідальність», але водночас спробував перекласти частину провини на інших співробітників, залучених до справи.

Пізніше Форт ще більше заплутався, заявивши: «Я ніколи не говорив, що не використовував ШІ. Я казав, що не використовував неперевірений ШІ».

Суддя Коен різко відповів: «Якщо ви включаєте в документ неіснуючі посилання, пояснення може бути лише одне: ШІ надав вам ці цитати, а ви їх не перевірили. Це і є визначення неперевіреного ШІ».

У результаті суддя задовольнив клопотання позивачів про застосування санкцій проти адвоката.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.