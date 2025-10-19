Адвоката уличили в использовании ИИ в судебных документах — во время слушания о санкциях ИИ снова его подвел

В своем выступлении против предложения о санкциях адвокат представил документ, содержащий более чем в два раза больше выдуманных или ошибочных цитат, чем в прошлый раз.

Фото: martinvermaak.co.za

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Очередной скандал с применением ИИ в юридической практике произошел в США. Нью-йоркский адвокат Майкл Форт, участвующий в судебном разбирательстве по делу о спорном кредите, подал документы с вымышленными цитатами и ссылками, созданными искусственным интеллектом. А затем — в попытке оправдаться — представил объяснение своего использования ИИ тоже написанное при помощи нейросети, пишет Futurism.

Судья Верховного суда штата Нью-Йорк Джоэл Коэн в решении, вынесенном в начале октября, отметил: «Иными словами, адвокат, воспользовавшись непроверенным ИИ — по его словам, с участием недостаточно контролируемых коллег — попытался оправдать свое использование непроверенного ИИ».

Судья добавил, что это дело стало «еще одной печальной главой в истории злоупотребления искусственным интеллектом в юридической профессии».

Как все произошло

Ошибки Форта первыми заметили юристы стороны истца: в его документах оказалось много неточных или полностью вымышленных судебных решений и цитат. После этого истцы подали прошение о применении санкций против адвоката.

Но вместо того чтобы признать ошибку, Форт допустил новую — он снова воспользовался искусственным интеллектом. В своем возражении на ходатайство о санкциях он представил документ, в котором количество вымышленных или ошибочных ссылок вдвое превысило число предыдущих, отметил судья Коэн.

При этом объяснения адвоката были крайне неубедительными. По словам судьи, Форт ни не признал, ни не опроверг использование ИИ, пытаясь представить фиктивные цитаты как «безвредные перефразировки корректных правовых принципов».

Когда истцы указали на новые ошибки, Форт, судя по всему, уже отчаянно пытался оправдаться. Он заявил, что никакого ИИ не использовал, и пожаловался, что противная сторона не представила «никаких доказательств, экспертиз или признаний», подтверждающих применение технологий. А в ходе устных слушаний он даже утверждал, что «ни одно из дел не было выдумано».

Признание адвоката об использовании ИИ

Однако вскоре адвокат признался, что действительно использовал искусственный интеллект. При этом добавил, что «берет на себя полную ответственность», но одновременно попытался переложить часть вины на других сотрудников, привлеченных к делу.

Позже Форт запутался еще больше, заявив: «Я никогда не говорил, что не использовал ИИ. Я говорил, что не использовал непроверенный ИИ».

Судья Коэн резко ответил: «Если вы включаете в документ несуществующие ссылки, объяснение может быть только одно: ИИ выдал вам эти цитаты, а вы их не проверили. Это и есть определение непроверенного ИИ».

В итоге судья удовлетворил ходатайство истцов о санкциях против адвоката.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.