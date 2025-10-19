У Німеччині викрили сотні фальшивих українських біженців з угорськими паспортами

Влада виявила 568 осіб із угорським громадянством, які претендували на захист для українців.

Німецька влада перевіряє сотні випадків, коли громадяни Угорщини з українськими паспортами реєструвалися як біженці, не маючи права на тимчасовий захист. Про це повідомляє Welt.

Міграційні служби федеральної землі Баден-Вюртемберг узимку 2022-2023 років помітили, що серед біженців з України були особи, які не розмовляли українською мовою. Урядовці зазначили, що такі люди часто спілкувалися угорською або потребували угорського перекладача.

Подібні випадки зафіксували й в інших регіонах Німеччини. За даними Welt, із травня 2023 року до жовтня 2025 року регіони повідомили про 9640 підозрілих випадків, із них 1136 — у 2025 році. Хоча багато підозр не підтвердилися, встановлено, що 568 осіб мають угорське громадянство, деякі з них — подвійне. Як громадяни ЄС, вони не мають права на тимчасовий захист і соціальну допомогу, передбачену для українських біженців.

Науковий співробітник Інституту регіональних досліджень і доцент Будапештського університету Етвеша Лоранда Петер Балог пояснив, що з 2010 року Угорщина видавала паспорти етнічним угорцям і ромам на Закарпатті. Деякі скористалися цією можливістю для кращих перспектив працевлаштування та освіти, але після початку повномасштабної війни в Україні подвійне громадянство стало проблемою.

Балог зазначив, що етнічні угорці здебільшого без проблем інтегрувалися в Угорщині, оскільки багато хто вже там працював. Натомість роми стикалися з труднощами, зокрема з дискримінацією після переїзду.

