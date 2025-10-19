Практика судов
В Германии разоблачили сотни фальшивых украинских беженцев с венгерскими паспортами

18:59, 19 октября 2025
Власти выявили 568 человек с венгерским гражданством, которые претендовали на защиту для украинцев.
Немецкие власти проверяют сотни случаев, когда граждане Венгрии с украинскими паспортами регистрировались как беженцы, не имея права на временную защиту. Об этом сообщает Welt.

Миграционные службы федеральной земли Баден-Вюртемберг зимой 2022-2023 годов заметили, что среди беженцев из Украины были лица, которые не говорили на украинском языке. Чиновники отметили, что такие люди часто общались на венгерском или нуждались в венгерском переводчике.

Подобные случаи зафиксировали и в других регионах Германии. По данным Welt, с мая 2023 года по октябрь 2025 года регионы сообщили о 9640 подозрительных случаях, из них 1136 — в 2025 году. Хотя многие подозрения не подтвердились, установлено, что 568 человек имеют венгерское гражданство, некоторые из них — двойное. Как граждане ЕС, они не имеют права на временную защиту и социальную помощь, предусмотренную для украинских беженцев.

Научный сотрудник Института региональных исследований и доцент Будапештского университета Этвеша Лоранда Петер Балог объяснил, что с 2010 года Венгрия выдавала паспорта этническим венграм и ромам в Закарпатье. Некоторые воспользовались этой возможностью для лучших перспектив трудоустройства и образования, но после начала полномасштабной войны в Украине двойное гражданство стало проблемой.

Балог отметил, что этнические венгры в основном без проблем интегрировались в Венгрии, поскольку многие уже там работали. Зато рома сталкивались с трудностями, в частности с дискриминацией после переезда.

