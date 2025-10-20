У Британії суд відсторонив адвоката, який одночасно вів дві справи однієї родини

Суд у Лондоні відсторонив адвоката, який міг вплинути на свідка у справі про домашнє насильство.

У Великій Британії сімейний суд усунув адвоката від участі у процесі, коли з’ясувалося, що він одночасно представляє обвинуваченого чоловіка у кримінальній справі та є призначеним судом представником у сімейній справі, де фігурує та сама родина. Про це повідомляє Law Gazette.

Що сталося

Як вказується у справі K v P (criminal solicitor as court-appointed QLR), адвоката Фідлера було призначено судом як кваліфікованого представника (Qualified Legal Representative, QLR) для перехресного допиту матері від імені батька, який самостійно бере участь у сімейному процесі.

Однак з’ясувалося, що в окремому кримінальному провадженні цей самий чоловік обвинувачується у домашньому насильстві, а жінка є головним свідком.

Вона подала клопотання до суду з вимогою усунути адвоката, оскільки його участь у двох пов’язаних процесах створює конфлікт інтересів і може вплинути на об’єктивність свідчень.

Що вирішив суд

Суддя Ендрю Макфарлейн визнав, що формально закон не забороняє адвокату одночасно брати участь у сімейному та кримінальному процесах. Але у цьому випадку, за словами судді, така ситуація могла збільшити психологічний тиск на свідка і погіршити якість показань.

«Важко уявити ситуацію, коли було б доцільно, щоб адвокат залишався призначеним судом представником у сімейній справі, якщо він паралельно захищає ту ж особу у кримінальному процесі», — пояснив суддя.

Він додав, що це суперечить меті законодавства, яке спрямоване на захист уразливих свідків і забезпечення максимально об’єктивного розгляду.

Рішення

Суд постановив припинити участь Фідлера як призначеного судом представника (QLR). Водночас суддя підкреслив, що адвокат діяв професійно та без порушень, і навіть допоміг суду у процесі розгляду справи.

