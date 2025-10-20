Практика судов
В Британии суд отстранил адвоката, который одновременно вел два дела одной семьи

12:09, 20 октября 2025
Суд в Лондоне отстранил адвоката, который мог повлиять на свидетеля по делу о домашнем насилии.
В Великобритании семейный суд отстранил адвоката от участия в процессе, когда выяснилось, что он одновременно представляет обвиняемого мужчину в уголовном деле и является назначенным судом представителем в семейном процессе, где фигурирует та же семья. Об этом сообщает Law Gazette.

Что произошло

Как указано в деле K v P (criminal solicitor as court-appointed QLR), адвокат Фидлер был назначен судом в качестве квалифицированного представителя (Qualified Legal Representative, QLR) для перекрёстного допроса матери от имени отца, который самостоятельно участвует в семейном процессе.

Однако выяснилось, что в отдельном уголовном производстве этот же мужчина обвиняется в домашнем насилии, а женщина является главным свидетелем.

Она подала ходатайство в суд с требованием отстранить адвоката, поскольку его участие в двух связанных процессах создаёт конфликт интересов и может повлиять на объективность показаний.

Что решил суд

Судья Эндрю Макфарлейн признал, что формально закон не запрещает адвокату одновременно участвовать в семейном и уголовном процессах. Но в данном случае, по словам судьи, такая ситуация могла усилить психологическое давление на свидетеля и ухудшить качество показаний.

«Трудно представить ситуацию, когда было бы целесообразно, чтобы адвокат оставался назначенным судом представителем в семейном деле, если он параллельно защищает того же человека в уголовном процессе», — пояснил судья.

Он добавил, что это противоречит цели законодательства, направленного на защиту уязвимых свидетелей и обеспечение максимально объективного рассмотрения дел.

Решение

Суд постановил прекратить участие Фидлера в качестве назначенного судом представителя (QLR). В то же время судья подчеркнул, что адвокат действовал профессионально и без нарушений, а также помог суду в процессе рассмотрения дела.

