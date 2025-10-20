Практика судів
  1. У світі

Рада ЄС затвердила пропозицію Єврокомісії заборонити закупівлю газу в РФ з 1 січня 2028 року

13:15, 20 жовтня 2025
Російський газ потрапить під заборону вже у січні 2026 року, але буде два роки перехідного періоду.
Рада ЄС затвердила пропозицію Єврокомісії заборонити закупівлю газу в РФ з 1 січня 2028 року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада Європейського Союзу схвалила пропозицію Єврокомісії про повну заборону імпорту російського газу. Згідно з рішенням, закупівля газу з Росії буде припинена з 1 січня 2028 року. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Окрім цього, було ухвалено заборону на транзит російського газу через територію Союзу до третіх країн, яка набуде чинності вже з 1 січня 2026 року.

Для остаточного набуття чинності рішення має затвердити Європейський парламент.

За пропозицією Ради ЄС, заборона на імпорт російського газу вводиться з 1 січня 2026 року з перехідним періодом у два роки: короткострокові контракти, укладені до 17 червня 2025 року, дозволені до 17 червня 2026 року, довгострокові – до 1 січня 2028 року.

Будь-які зміни в чинних контрактах дозволятимуться лише з вузько визначених операційних причин і не можуть передбачати збільшення обсягів постачань. Виняток становлять країни, які не мають виходу до моря й постраждали від змін у маршрутах постачання (тобто Словаччина й Угорщина).

Рада ЄС вирішила спростити митні вимоги, запровадивши попередню авторизацію для імпорту газу.

Так, для російського газу документація має подаватися щонайменше за місяць до ввезення, для неросійського – за п'ять днів.

Для змішаних вантажів зрідженого природного газу (LNG) імпортери зобов'язані документально підтвердити частки російського й неросійського газу в суміші, причому лише неросійська частина отримає дозвіл на в'їзд до ЄС.

Процедура попередньої авторизації не застосовуватиметься до імпорту з країн, що відповідають певним критеріям. Єврокомісія повинна буде скласти перелік таких країн протягом п'яти днів після набуття чинності регламентом.

Усі держави-члени мають подати національні плани диверсифікації, які визначатимуть заходи й потенційні виклики у відмові від російського газу. Винятком стануть країни, які вже повністю припинили прямий і непрямий імпорт російського газу.

Аналогічне правило стосуватиметься тих держав, що досі імпортують російську нафту, з метою припинення такого імпорту до 1 січня 2028 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф ЄС Єврокомісія Євросоюз газ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Бюджетний комітет рекомендує виключити з проекту держбюджету на 2026 рік зупинку норм закону про захист добросовісних набувачів майна

У Раді не схвалили пропозицію Кабміну про зупинку на 2026 рік дії норми, за якою суд постановляє рішення про витребування нерухомого майна від добросовісного набувача на користь держави за умови попереднього внесення органом державної влади чи прокурором вартості такого майна на депозитний рахунок суду.

Україна зможе приєднатися до ЄС без повного права голосу – європейські лідери намагаються працювати над новим планом

Новий план — це остання спроба вдихнути життя у зрушення до вступу України в ЄС, яке блокується кількома країнами ЄС, зазначає Politico.

У світі спостерігається глобальній збій у месенджері Signal

Користувачі скаржаться, що у месенджері Signal не надходять повідомлення.

Володимир Зеленський вніс законопроект про продовження воєнного стану до лютого 2026 року

Воєнний стан та загальна мобілізація будуть продовжені до лютого 2026 року – Президент вніс законопроекти.

Кабмін заклав 60 млрд надходжень від реформи Держмитслужби до проекту бюджету-2026, але не пояснив, як саме реформа їм сприятиме – Рахункова палата

Уряд вважає, що реформа Держмитслужби, яка передбачає відбір її нового керівника за участі міжнародних експертів, призведе до 60 млрд грн додаткових надходжень в 2026 році – але Рахункова палата не побачила цьому об’єктивних пояснень.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України