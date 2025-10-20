Рада ЄС затвердила пропозицію Єврокомісії заборонити закупівлю газу в РФ з 1 січня 2028 року

Російський газ потрапить під заборону вже у січні 2026 року, але буде два роки перехідного періоду.

Рада Європейського Союзу схвалила пропозицію Єврокомісії про повну заборону імпорту російського газу. Згідно з рішенням, закупівля газу з Росії буде припинена з 1 січня 2028 року. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Окрім цього, було ухвалено заборону на транзит російського газу через територію Союзу до третіх країн, яка набуде чинності вже з 1 січня 2026 року.

Для остаточного набуття чинності рішення має затвердити Європейський парламент.

За пропозицією Ради ЄС, заборона на імпорт російського газу вводиться з 1 січня 2026 року з перехідним періодом у два роки: короткострокові контракти, укладені до 17 червня 2025 року, дозволені до 17 червня 2026 року, довгострокові – до 1 січня 2028 року.

Будь-які зміни в чинних контрактах дозволятимуться лише з вузько визначених операційних причин і не можуть передбачати збільшення обсягів постачань. Виняток становлять країни, які не мають виходу до моря й постраждали від змін у маршрутах постачання (тобто Словаччина й Угорщина).

Рада ЄС вирішила спростити митні вимоги, запровадивши попередню авторизацію для імпорту газу.

Так, для російського газу документація має подаватися щонайменше за місяць до ввезення, для неросійського – за п'ять днів.

Для змішаних вантажів зрідженого природного газу (LNG) імпортери зобов'язані документально підтвердити частки російського й неросійського газу в суміші, причому лише неросійська частина отримає дозвіл на в'їзд до ЄС.

Процедура попередньої авторизації не застосовуватиметься до імпорту з країн, що відповідають певним критеріям. Єврокомісія повинна буде скласти перелік таких країн протягом п'яти днів після набуття чинності регламентом.

Усі держави-члени мають подати національні плани диверсифікації, які визначатимуть заходи й потенційні виклики у відмові від російського газу. Винятком стануть країни, які вже повністю припинили прямий і непрямий імпорт російського газу.

Аналогічне правило стосуватиметься тих держав, що досі імпортують російську нафту, з метою припинення такого імпорту до 1 січня 2028 року.

