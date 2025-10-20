Практика судов
Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии запретить закупку газа в РФ с 1 января 2028 года

13:15, 20 октября 2025
Российский газ попадет под запрет уже в январе 2026 года, но будет двухлетний переходный период.
Совет Европейского Союза одобрил предложение Еврокомиссии о полном запрете импорта российского газа. Согласно решению, закупка газа из России будет прекращена с 1 января 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Кроме того, было принято решение о запрете транзита российского газа через территорию Союза в третьи страны, который вступит в силу уже с 1 января 2026 года.

Для окончательного вступления в силу решение должен утвердить Европейский парламент.

По предложению Совета ЕС, запрет на импорт российского газа вводится с 1 января 2026 года с переходным периодом в два года: краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, разрешены до 17 июня 2026 года, долгосрочные — до 1 января 2028 года.

Любые изменения в действующих контрактах будут разрешаться только по узко определенным операционным причинам и не могут предусматривать увеличение объемов поставок. Исключение составляют страны, не имеющие выхода к морю и пострадавшие от изменений маршрутов поставок (то есть Словакия и Венгрия).

Совет ЕС решил упростить таможенные требования, введя предварительную авторизацию для импорта газа.

Так, для российского газа документация должна подаваться как минимум за месяц до ввоза, для нероссийского — за пять дней.

Для смешанных грузов сжиженного природного газа (LNG) импортеры обязаны документально подтвердить доли российского и нероссийского газа в смеси, причем только нероссийская часть получит разрешение на въезд в ЕС.

Процедура предварительной авторизации не будет применяться к импорту из стран, соответствующих определенным критериям. Еврокомиссия должна будет составить перечень таких стран в течение пяти дней после вступления регламента в силу.

Все государства-члены должны представить национальные планы диверсификации, которые будут определять меры и потенциальные вызовы при отказе от российского газа. Исключение составят страны, которые уже полностью прекратили прямой и непрямой импорт российского газа.

Аналогичное правило будет касаться тех государств, которые все еще импортируют российскую нефть, с целью прекращения такого импорта до 1 января 2028 года.

САП обжалует уменьшение залога Богдану Львову с 302 млн грн до 20 млн грн

20 октября следственный судья ВАКС уменьшил залог Богдану Львову в 15 раз.

Адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав, в случае подачи иска к экс-клиенту о невыполнении условий договора – САУ

Если адвокат вынужден подать в суд на бывшего клиента по поводу невыполнения условий договора, то адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав – САУ предоставил разъяснение.

Бюджетный комитет рекомендует исключить из проекта госбюджета на 2026 год приостановку норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества

В Раде не одобрили предложение Кабмина о приостановке на 2026 год действия нормы, согласно которой суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества от добросовестного приобретателя в пользу государства при условии предварительного внесения органом государственной власти или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда.

Украина сможет присоединится к ЕС без полного права голоса – европейские лидеры пытаются работать над новым планом

Новый план — это последняя попытка вдохнуть жизнь в подвижки к вступлению Украины в ЕС, которое блокируется несколькими странами ЕС, отмечает Politico.

В мире наблюдается глобальный сбой в мессенджере Signal

Пользователи жалуются, что в мессенджере Signal не приходят сообщения.

