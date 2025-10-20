Профспілка Європейського центробанку подала до суду за спроби керівництва змусити мовчати

Справа стосується листів, які профспілка вважає незаконним втручанням у права працівників.

Профспілка працівників Європейського центрального банку (ЄЦБ) подала позов до Європейського суду, звинувачуючи керівництво банку в спробах залякати та змусити замовкнути представників профспілки, що порушує принципи європейської демократії. Позов було подано 13 жовтня, повідомило джерело, пов’язане з профспілкою.

Суть справи

Суперечка між профспілкою та керівництвом ЄЦБ загострилася після приходу Крістін Лагард на посаду президента банку в 2019 році. Профспілка оскаржує серію листів від ЄЦБ, адресованих Міжнародній та Європейській організації державних послуг (IPSO) та одному з її представників, які, за її словами, обмежують працівників і профспілку у праві публічно висловлюватися про проблеми на робочому місці, зокрема фаворитизм і «культуру страху» в банку.

Профспілка вважає ці листи «незаконним втручанням» у свободи, гарантовані Хартією основних прав ЄС та Європейською конвенцією з прав людини. «Свобода слова та об’єднань – це не привілеї; вони є основою європейського проекту», — заявили в профспілці.

Речник ЄЦБ зазначив, що банк не коментує судові справи, але підкреслив, що ЄЦБ «твердо відданий свободі слова та верховенству права, діючи в рамках чіткої системи зайнятості, яка тісно узгоджена з Правилами персоналу ЄС та підлягає перевірці Європейським судом».

Перший лист, підписаний головним директором з питань послуг ЄЦБ Міріам Муфаккір, було надіслано у відповідь на інтерв’ю представника профспілки Карлоса Боулза німецькій газеті Boersen-Zeitung, опубліковане 7 травня. У ньому Боулз попередив, що культура страху в ЄЦБ може сприяти самоцензурі, груповому мисленню та поганим політичним рішенням. Інтерв’ю відбулося на тлі критики неспроможності ЄЦБ передбачити найвищий сплеск інфляції за півстоліття та після опитування профспілки, де дві третини респондентів зазначили, що кар’єрне зростання в банку залежить від прихильності впливових осіб, а не від результатів роботи.

Профспілка стверджує, що листи Муфаккір, адресовані безпосередньо Боулзу, підривають колективний голос профспілки, а також містять перекручені коментарі та звинувачення в неправомірних діях без можливості для Боулза відповісти. У листі від 1 серпня Муфаккір зазначила, що її перший лист не був офіційним рішенням щодо Боулза, а лише «нагадуванням та роз’ясненням чинних правил», спрямованим на підкреслення важливості обачності в зовнішніх комунікаціях. Профспілка вважає це спробою ЄЦБ уникнути судового перегляду, оскільки лист мав позначки «ЄЦБ-КОНФІДЕНЦІЙНО» та «Особисто», що створювало враження офіційного документа.

Апеляцію Боулза до виконавчої ради ЄЦБ із вимогою скасувати розпорядження Муфаккір відхилили без розгляду, оскільки листи не мали юридичної сили. Це спонукало профспілку звернутися до Європейського суду. Друга апеляція Боулза залишається без відповіді.

Профспілка зазначила, що дії ЄЦБ призвели до скасування запланованих інтерв’ю для ЗМІ через страх помсти. Сам Боулз відмовився коментувати ситуацію з цієї ж причини.

Що буде далі?

ЄЦБ матиме два місяці для подання захисту в суді. Як інституція ЄС, банк не підпадає під національне трудове законодавство, а встановлює власні правила. Із 91 трудової справи з моменту заснування ЄЦБ виграв 71.

Профспілка попереджає, що підхід ЄЦБ підриває його інституційну цілісність і довіру. «Придушення представників персоналу або викривачів перешкоджає вирішенню законних питань та підриває довіру до установи. Репутацію не можна захистити цензурою – її потрібно заслужити за допомогою належного управління, прозорості та відкритого діалогу», — заявили в профспілці.

IPSO, єдина визнана ЄЦБ профспілка, займає сім із дев’яти місць у комітеті персоналу банку. Профспілка також критикує заплановані зміни до системи представництва, які обмежать участь її членів у комітеті. ЄЦБ відкинув результати опитування профспілки, яке показало недовіру до керівництва, вигорання та фаворитизм, назвавши його методологічно недосконалим і ненадійним.

