Профсоюз Европейского центробанка подал в суд за попытки руководства заставить замолчать

19:19, 20 октября 2025
Дело касается писем, которые профсоюз считает незаконным вмешательством в права работников.
Профсоюз работников Европейского центрального банка (ЕЦБ) подал иск в Европейский суд, обвиняя руководство банка в попытках запугать и заставить замолчать представителей профсоюза, что нарушает принципы европейской демократии. Иск был подан 13 октября, сообщил источник, связанный с профсоюзом.

Суть дела

Спор между профсоюзом и руководством ЕЦБ обострился после прихода Кристин Лагард на пост президента банка в 2019 году. Профсоюз оспаривает серию писем от ЕЦБ, адресованных Международной и Европейской организации государственных услуг (IPSO) и одному из ее представителей, которые, по ее словам, ограничивают работников и профсоюз в праве публично высказываться о проблемах на рабочем месте, в частности фаворитизме и «культуре страха» в банке.

Профсоюз считает эти письма «незаконным вмешательством» в свободы, гарантированные Хартией основных прав ЕС и Европейской конвенцией по правам человека. «Свобода слова и объединений — это не привилегии; они являются основой европейского проекта», — заявили в профсоюзе.

Представитель ЕЦБ отметил, что банк не комментирует судебные дела, но подчеркнул, что ЕЦБ «твердо привержен свободе слова и верховенству права, действуя в рамках четкой системы занятости, которая тесно согласована с Правилами персонала ЕС и подлежит проверке Европейским судом».

Первое письмо, подписанное главным директором по вопросам услуг ЕЦБ Мириам Муфаккир, было отправлено в ответ на интервью представителя профсоюза Карлоса Боулза немецкой газете Boersen-Zeitung, опубликованное 7 мая. В нем Боулз предупредил, что культура страха в ЕЦБ может способствовать самоцензуре, групповому мышлению и плохим политическим решениям. Интервью состоялось на фоне критики неспособности ЕЦБ предвидеть самый высокий всплеск инфляции за полвека и после опроса профсоюза, где две трети респондентов отметили, что карьерный рост в банке зависит от благосклонности влиятельных лиц, а не от результатов работы.

Профсоюз утверждает, что письма Муфаккир, адресованные непосредственно Боулзу, подрывают коллективный голос профсоюза, а также содержат искаженные комментарии и обвинения в неправомерных действиях без возможности для Боулза ответить. В письме от 1 августа Муфаккир отметила, что ее первое письмо не было официальным решением в отношении Боулза, а лишь «напоминанием и разъяснением действующих правил», направленным на подчеркивание важности осмотрительности во внешних коммуникациях. Профсоюз считает это попыткой ЕЦБ избежать судебного пересмотра, поскольку письмо имело пометке «ЕЦБ-КОНФИДЕНЦИАЛЬНО» и «Лично», что создавало впечатление официального документа.

Апелляция Боулза к исполнительному совету ЕЦБ с требованием отменить распоряжение Муфаккира была отклонена без рассмотрения, поскольку письма не имели юридической силы. Это побудило профсоюз обратиться в Европейский суд. Вторая апелляция Боулза остается без ответа.

Профсоюз отметил, что действия ЕЦБ привели к отмене запланированных интервью для СМИ из-за страха мести. Сам Боулз отказался комментировать ситуацию по этой же причине.

Что будет дальше?

ЕЦБ будет иметь два месяца для подачи защиты в суде. Как институт ЕС, банк не подпадает под национальное трудовое законодательство, а устанавливает собственные правила. Из 91 трудового дела с момента основания ЕЦБ выиграл 71.

Профсоюз предупреждает, что подход ЕЦБ подрывает его институциональную целостность и доверие. «Подавление представителей персонала или разоблачителей препятствует решению законных вопросов и подрывает доверие к учреждению. Репутацию нельзя защитить цензурой — ее нужно заслужить с помощью надлежащего управления, прозрачности и открытого диалога», — заявили в профсоюзе.

IPSO, единственный признанный ЕЦБ профсоюз, занимает семь из девяти мест в комитете персонала банка. Профсоюз также критикует запланированные изменения в системе представительства, которые ограничат участие его членов в комитете. ЕЦБ отверг результаты опроса профсоюза, который показал недоверие к руководству, выгорание и фаворитизм, назвав его методологически несовершенным и ненадежным.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

