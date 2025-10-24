Практика судів
Велика Британія надасть Україні 5000 нових ракет для зміцнення ППО взимку, — прем’єр Стармер

20:01, 24 жовтня 2025
Крім того, Франція передасть Україні додаткові ракети Aster та винищувачі Mirage для посилення протиповітряної оборони.
Велика Британія прискорює свою програму з виготовлення понад 5 тисяч ракет для посилення протиповітряної оборони України в зимовий період. Про це заявив британський прем’єр-міністр Кір Стармер під час саміту «коаліції рішучих».

За його словами, ця програма створила сотні робочих місць у Белфасті і вони працюють над виготовленням додаткових 140 ракет, щоб провести Україну через важку зиму.

«Ми також оголошуємо про збільшення програми  (виробництва — ред.) у Великій Британії, щоб надати Україні 5 тисяч нових ракет багатоцільового призначення. Це дає змогу створити нові робочі місця в Белфасті та інших містах, а також зміцнює ППО України на найближчу зиму», — сказав він.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон додав, що його країна надасть Україні допомогу у сфері протиповітряної оборони.

За його словами, Франція «найближчими днями» поставить Україні додаткові протиповітряні ракети Aster, а також винищувачі Mirage. Він не уточнив, про яку саме кількість ідеться.

