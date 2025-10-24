Практика судів
  1. У світі

«Коаліція охочих» погодила новий план із п’яти пунктів для підтримки України — Стармер

20:48, 24 жовтня 2025
План передбачає посилення ППО, використання заморожених російських активів, обмеження експорту нафти та газу РФ і розширення військової допомоги Україні.
«Коаліція охочих» погодила новий план із п’яти пунктів для підтримки України — Стармер
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Учасники «Коаліції охочих» погодили оновлений план допомоги Україні, що складається з п’яти ключових пунктів. Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час пресконференції за підсумками зустрічі.

Документ передбачає посилення системи протиповітряної оборони та розблокування російських активів для фінансування відновлення України.

За його словами, союзники розробили «конкретний план дій до кінця року», який має посилити тиск на Кремль і змусити Путіна погодитися на переговори.

План містить п’ять пунктів:

  1. Партнери «робитимуть усе», щоб російська нафта і газ були зняти з глобальних ринків. Зокрема, учасники закликали треті країни припинити купувати російські ресурси.
  2. Учасники Коаліції наголосили на необхідності розморозити мільярди заморожених активів Росії для допомоги Україні.
  3. Третій пункт передбачає зміцнення протиповітряної оборони України для захисту української інфраструктури. Зокрема, Велика Британія надасть Україні 5 тисяч нових багатоцільових ракет.
  4. Також партнери збільшать військовий тиск на Путіна, зокрема шляхом надання Україні далекобійної зброї.
  5. Учасники Коаліції продовжуватимуть роботу по гарантіях безпеки для України, «включаючи також багатонаціональні сили в Україні».

«Те, що буде відбуватися наступні місяці — це ключовий час для безпеки не тільки України, але і наших партнерів, союзників і для Великої Британії. Тому ми повинні тиснути на путіна і для того, щоб він сів за сіл переговорів», — додав Стармер.

Додамо, що Велика Британія надасть Україні 5000 нових ракет для зміцнення ППО взимку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ