«Коаліція охочих» погодила новий план із п’яти пунктів для підтримки України — Стармер

План передбачає посилення ППО, використання заморожених російських активів, обмеження експорту нафти та газу РФ і розширення військової допомоги Україні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Учасники «Коаліції охочих» погодили оновлений план допомоги Україні, що складається з п’яти ключових пунктів. Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час пресконференції за підсумками зустрічі.

Документ передбачає посилення системи протиповітряної оборони та розблокування російських активів для фінансування відновлення України.

За його словами, союзники розробили «конкретний план дій до кінця року», який має посилити тиск на Кремль і змусити Путіна погодитися на переговори.

План містить п’ять пунктів:

Партнери «робитимуть усе», щоб російська нафта і газ були зняти з глобальних ринків. Зокрема, учасники закликали треті країни припинити купувати російські ресурси. Учасники Коаліції наголосили на необхідності розморозити мільярди заморожених активів Росії для допомоги Україні. Третій пункт передбачає зміцнення протиповітряної оборони України для захисту української інфраструктури. Зокрема, Велика Британія надасть Україні 5 тисяч нових багатоцільових ракет. Також партнери збільшать військовий тиск на Путіна, зокрема шляхом надання Україні далекобійної зброї. Учасники Коаліції продовжуватимуть роботу по гарантіях безпеки для України, «включаючи також багатонаціональні сили в Україні».

«Те, що буде відбуватися наступні місяці — це ключовий час для безпеки не тільки України, але і наших партнерів, союзників і для Великої Британії. Тому ми повинні тиснути на путіна і для того, щоб він сів за сіл переговорів», — додав Стармер.

Додамо, що Велика Британія надасть Україні 5000 нових ракет для зміцнення ППО взимку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.