«Коаліція охочих» погодила новий план із п’яти пунктів для підтримки України — Стармер

Учасники «Коаліції охочих» погодили оновлений план допомоги Україні, що складається з п’яти ключових пунктів. Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час пресконференції за підсумками зустрічі.
Документ передбачає посилення системи протиповітряної оборони та розблокування російських активів для фінансування відновлення України.
За його словами, союзники розробили «конкретний план дій до кінця року», який має посилити тиск на Кремль і змусити Путіна погодитися на переговори.
План містить п’ять пунктів:
«Те, що буде відбуватися наступні місяці — це ключовий час для безпеки не тільки України, але і наших партнерів, союзників і для Великої Британії. Тому ми повинні тиснути на путіна і для того, щоб він сів за сіл переговорів», — додав Стармер.
Додамо, що Велика Британія надасть Україні 5000 нових ракет для зміцнення ППО взимку.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.