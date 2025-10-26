Більше м’яса й масла – Кеннеді-молодший готує дієтичні рекомендації для США з акцентом на насичені жири

Нові правила скасують обмеження на м'ясо, масло та молочні продукти.

Фото: BBC

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр охорони здоров’я та соціальних служб США Роберт Ф. Кеннеді-молодший готує оновлені дієтичні рекомендації, які заохочуватимуть американців до споживання більше м’яса, масла та продуктів із високим вмістом насичених жирів. Такий підхід суперечить чинним настановам і викликає занепокоєння серед експертів, пише The Guardian. Документ планують оприлюднити наступного тижня.

Деталі рекомендацій не розголошуються, але вони, ймовірно, скасують чинну пораду обмежити насичені жири до менше ніж 10% добових калорій для дорослих і дітей. Американська кардіологічна асоціація (АКА) рекомендує скоротити насичені жири до 5-6% добової калорійності – приблизно 13 грамів у 2000-калорійному раціоні.

Ці поради АКА базуються на дослідженнях, які показують, що насичені жири підвищують рівень «поганого» холестерину та білків, пов’язаних із серцевими захворюваннями.

Нині американцям радять обирати знежирене або нежирне молоко, пісне м’ясо та сири з низьким вмістом жиру, а також використовувати кукурудзяну, арахісову, сафлорову, соєву чи соняшникову олію замість масла або кокосової.

Раніше Роберт Ф. Кеннеді-молодший анонсував, що нові настанови базуватимуться на здоровому глузді та підкреслюватимуть споживання насичених жирів із молочних продуктів, якісного свіжого м’яса та овочів.

Він стверджував, що насичені жири в м’ясі тварин «демонізували десятиліттями» через хибну науку та «масштабні PR-кампанії», які просували маргарин, олії з насіння, продукти з фруктозним сиропом і харчовими добавками.

Крім того, міністр називав чинні рекомендації щодо насичених жирів «брехнею», яка спричинила епідемію хронічних хвороб.

Він радить споживати справжнє масло, м’ясо, молочні продукти та ферментовані страви. Сам Роберт Ф. Кеннеді-молодший дотримується м’ясоїдної (карніворної) дієти з великою кількістю м’яса та ферментованих продуктів, як кімчі й натуральний йогурт.

Нові настанови вплинуть на державні програми харчування в школах, армії та в’язницях. Вони стануть частиною програми Кеннеді Make America Healthy Again («Зробімо Америку знову здоровою»). Міністр запевнив, що рекомендації покращать раціон і здоров’я американців.

Грейс Чемберлін, аналітикиня Центру науки в інтересах суспільства, заявила, що Кеннеді ризикує підірвати довіру до дієтичних настанов США, поширюючи «дезінформацію», оскільки наукові докази зв’язку насичених жирів із серцево-судинними захворюваннями лише посилилися.

Професор педіатрії та медицини з Університету Каліфорнії у Сан-Франциско Рональд Краусс, який досліджує насичені жири багато років, зазначив, що ці речовини справді можуть бути менш шкідливими, ніж вважалося раніше.

Він застеріг, що заява Кеннеді про необхідність споживати більше насичених жирів буде «абсолютно хибним сигналом».

Дослідження Краусса показують, що насичений жир є «відносно нейтральним» порівняно з попередніми оцінками. Зменшення насичених жирів приносить користь лише за умови заміни на ненасичені, як оливкова олія, що покращує обмін речовин і знижує ризик серцевих хвороб.

Однак заміна насичених жирів на цукри чи вуглеводи може підвищити ризик серцево-судинних захворювань, наголосив вчений.

Наука про харчування ускладнена етичними та практичними бар’єрами для клінічних випробувань. «Жодна етична комісія не схвалить дослідження, в якому людей проситимуть 20 років споживати велику кількість продуктів із високим вмістом насичених жирів, щоб оцінити їхню роль у серцево-судинних недугах», – пояснив Краусс.

Дослідники покладаються на аналіз спостережних даних, які важче інтерпретувати.

Членкиня ради Американської кардіологічної асоціації, професорка Шеріл Андерсон з Університету Каліфорнії в Сан-Дієго, зазначила, що створення настанов зазвичай триває роками, тому одномоментні зміни від міністра є дивними.

Раз на п’ять років консультативний комітет публікує звіт Dietary Guidelines for Americans на основі аналізу нових даних. Наступна редакція мала охоплювати 2025-2030 роки, але нинішня адміністрація не дотримується протоколу, за словами Андерсон.

Краусс додав, що звіт, схоже, відкинули, і неясно, якими будуть нові рекомендації.

«Кеннеді вибірково трактує наукові дані. Частину його тверджень можна вважати розумними – наприклад, щодо перероблених продуктів. Але коли це змішується з рештою, складається враження, ніби вся рекомендація науково обґрунтована. А це не так», – наголосив науковець.

Раніше шість колишніх генеральних хірургів США розкритикували діяльність Роберта Кеннеді-молодшого на посаді очільника HHS. Експосадовці вважають, що його політика, відома антивакцинаторськими заявами, підриває систему, надаючи пріоритет ідеології та дезінформації над доказовістю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.