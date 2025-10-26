Практика судов
  1. В мире

Больше мяса и масла – Кеннеди-младший готовит диетические рекомендации для США с акцентом на насыщенные жиры

16:39, 26 октября 2025
Новые правила отменят ограничения на мясо, масло и молочные продукты.
Больше мяса и масла – Кеннеди-младший готовит диетические рекомендации для США с акцентом на насыщенные жиры
Фото: BBC
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший готовит обновленные диетические рекомендации, которые будут поощрять американцев к потреблению большего количества мяса, масла и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров. Такой подход противоречит действующим установкам и вызывает беспокойство среди экспертов, пишет The Guardian. Документ планируют обнародовать на следующей неделе.

Детали рекомендаций не разглашаются, но они, вероятно, отменят действующий совет ограничить насыщенные жиры до менее чем 10% суточных калорий для взрослых и детей. Американская кардиологическая ассоциация (АКА) рекомендует сократить насыщенные жиры до 5-6% суточной калорийности – примерно 13 граммов в 2000-калорийном рационе.

Эти рекомендации АКА основаны на исследованиях, которые показывают, что насыщенные жиры повышают уровень «плохого» холестерина и белков, связанных с сердечными заболеваниями.

Сейчас американцам советуют выбирать обезжиренное или нежирное молоко, постное мясо и сыры с низким содержанием жира, а также использовать кукурузное, арахисовое, сафлоровое, соевое или подсолнечное масло вместо сливочного или кокосового.

Ранее Роберт Ф. Кеннеди-младший анонсировал, что новые рекомендации будут основаны на здравом смысле и будут подчеркивать потребление насыщенных жиров из молочных продуктов, качественного свежего мяса и овощей.

Он утверждал, что насыщенные жиры в мясе животных «демонизировали десятилетиями» из-за ложной науки и «масштабных PR-кампаний», которые продвигали маргарин, масла из семян, продукты с фруктозным сиропом и пищевыми добавками.

Кроме того, министр называл действующие рекомендации по насыщенным жирам «ложью», которая привела к эпидемии хронических заболеваний.

Он советует употреблять настоящее масло, мясо, молочные продукты и ферментированные блюда. Сам Роберт Ф. Кеннеди-младший придерживается мясоедной (карниворной) диеты с большим количеством мяса и ферментированных продуктов, таких как кимчи и натуральный йогурт.

Новые рекомендации повлияют на государственные программы питания в школах, армии и тюрьмах. Они станут частью программы Кеннеди Make America Healthy Again («Сделаем Америку снова здоровой»). Министр заверил, что рекомендации улучшат рацион и здоровье американцев.

Грейс Чемберлин, аналитик Центра науки в интересах общества, заявила, что Кеннеди рискует подорвать доверие к диетическим рекомендациям США, распространяя «дезинформацию», поскольку научные доказательства связи насыщенных жиров с сердечно-сосудистыми заболеваниями только усилились.

Профессор педиатрии и медицины из Университета Калифорнии в Сан-Франциско Рональд Краусс, который исследует насыщенные жиры много лет, отметил, что эти вещества действительно могут быть менее вредными, чем считалось ранее.

Он предупредил, что заявление Кеннеди о необходимости потреблять больше насыщенных жиров будет «абсолютно ошибочным сигналом».

Исследования Краусса показывают, что насыщенный жир является «относительно нейтральным» по сравнению с предыдущими оценками. Уменьшение насыщенных жиров приносит пользу только при условии замены на ненасыщенные, такие как оливковое масло, которое улучшает обмен веществ и снижает риск сердечных заболеваний.

Однако замена насыщенных жиров на сахара или углеводы может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнул ученый.

Наука о питании осложнена этическими и практическими барьерами для клинических испытаний. «Ни одна этическая комиссия не одобрит исследование, в котором людей будут просить 20 лет потреблять большое количество продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, чтобы оценить их роль в сердечно-сосудистых заболеваниях», — пояснил Краусс.

Исследователи полагаются на анализ наблюдательных данных, которые труднее интерпретировать.

Член совета Американской кардиологической ассоциации, профессор Шерил Андерсон из Университета Калифорнии в Сан-Диего, отметила, что создание рекомендаций обычно длится годами, поэтому одномоментные изменения от министра выглядят странными.

Раз в пять лет консультативный комитет публикует отчет Dietary Guidelines for Americans на основе анализа новых данных. Следующая редакция должна была охватывать 2025-2030 годы, но нынешняя администрация не следует протоколу, по словам Андерсон.

Краусс добавил, что отчет, похоже, отвергли, и неясно, какими будут новые рекомендации.

«Кеннеди выборочно трактует научные данные. Часть его утверждений можно считать разумными – например, в отношении переработанных продуктов. Но когда это смешивается с остальным, создается впечатление, будто вся рекомендация научно обоснована. А это не так», – подчеркнул ученый.

Ранее шесть бывших генеральных хирургов США раскритиковали деятельность Роберта Кеннеди-младшего на посту главы HHS. Экс-чиновники считают, что его политика, известная антивакцинаторскими заявлениями, подрывает систему, отдавая приоритет идеологии и дезинформации над доказательностью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США советы для здоровья медицина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду