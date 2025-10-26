Больше мяса и масла – Кеннеди-младший готовит диетические рекомендации для США с акцентом на насыщенные жиры

Новые правила отменят ограничения на мясо, масло и молочные продукты.

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший готовит обновленные диетические рекомендации, которые будут поощрять американцев к потреблению большего количества мяса, масла и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров. Такой подход противоречит действующим установкам и вызывает беспокойство среди экспертов, пишет The Guardian. Документ планируют обнародовать на следующей неделе.

Детали рекомендаций не разглашаются, но они, вероятно, отменят действующий совет ограничить насыщенные жиры до менее чем 10% суточных калорий для взрослых и детей. Американская кардиологическая ассоциация (АКА) рекомендует сократить насыщенные жиры до 5-6% суточной калорийности – примерно 13 граммов в 2000-калорийном рационе.

Эти рекомендации АКА основаны на исследованиях, которые показывают, что насыщенные жиры повышают уровень «плохого» холестерина и белков, связанных с сердечными заболеваниями.

Сейчас американцам советуют выбирать обезжиренное или нежирное молоко, постное мясо и сыры с низким содержанием жира, а также использовать кукурузное, арахисовое, сафлоровое, соевое или подсолнечное масло вместо сливочного или кокосового.

Ранее Роберт Ф. Кеннеди-младший анонсировал, что новые рекомендации будут основаны на здравом смысле и будут подчеркивать потребление насыщенных жиров из молочных продуктов, качественного свежего мяса и овощей.

Он утверждал, что насыщенные жиры в мясе животных «демонизировали десятилетиями» из-за ложной науки и «масштабных PR-кампаний», которые продвигали маргарин, масла из семян, продукты с фруктозным сиропом и пищевыми добавками.

Кроме того, министр называл действующие рекомендации по насыщенным жирам «ложью», которая привела к эпидемии хронических заболеваний.

Он советует употреблять настоящее масло, мясо, молочные продукты и ферментированные блюда. Сам Роберт Ф. Кеннеди-младший придерживается мясоедной (карниворной) диеты с большим количеством мяса и ферментированных продуктов, таких как кимчи и натуральный йогурт.

Новые рекомендации повлияют на государственные программы питания в школах, армии и тюрьмах. Они станут частью программы Кеннеди Make America Healthy Again («Сделаем Америку снова здоровой»). Министр заверил, что рекомендации улучшат рацион и здоровье американцев.

Грейс Чемберлин, аналитик Центра науки в интересах общества, заявила, что Кеннеди рискует подорвать доверие к диетическим рекомендациям США, распространяя «дезинформацию», поскольку научные доказательства связи насыщенных жиров с сердечно-сосудистыми заболеваниями только усилились.

Профессор педиатрии и медицины из Университета Калифорнии в Сан-Франциско Рональд Краусс, который исследует насыщенные жиры много лет, отметил, что эти вещества действительно могут быть менее вредными, чем считалось ранее.

Он предупредил, что заявление Кеннеди о необходимости потреблять больше насыщенных жиров будет «абсолютно ошибочным сигналом».

Исследования Краусса показывают, что насыщенный жир является «относительно нейтральным» по сравнению с предыдущими оценками. Уменьшение насыщенных жиров приносит пользу только при условии замены на ненасыщенные, такие как оливковое масло, которое улучшает обмен веществ и снижает риск сердечных заболеваний.

Однако замена насыщенных жиров на сахара или углеводы может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнул ученый.

Наука о питании осложнена этическими и практическими барьерами для клинических испытаний. «Ни одна этическая комиссия не одобрит исследование, в котором людей будут просить 20 лет потреблять большое количество продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, чтобы оценить их роль в сердечно-сосудистых заболеваниях», — пояснил Краусс.

Исследователи полагаются на анализ наблюдательных данных, которые труднее интерпретировать.

Член совета Американской кардиологической ассоциации, профессор Шерил Андерсон из Университета Калифорнии в Сан-Диего, отметила, что создание рекомендаций обычно длится годами, поэтому одномоментные изменения от министра выглядят странными.

Раз в пять лет консультативный комитет публикует отчет Dietary Guidelines for Americans на основе анализа новых данных. Следующая редакция должна была охватывать 2025-2030 годы, но нынешняя администрация не следует протоколу, по словам Андерсон.

Краусс добавил, что отчет, похоже, отвергли, и неясно, какими будут новые рекомендации.

«Кеннеди выборочно трактует научные данные. Часть его утверждений можно считать разумными – например, в отношении переработанных продуктов. Но когда это смешивается с остальным, создается впечатление, будто вся рекомендация научно обоснована. А это не так», – подчеркнул ученый.

Ранее шесть бывших генеральных хирургов США раскритиковали деятельность Роберта Кеннеди-младшего на посту главы HHS. Экс-чиновники считают, что его политика, известная антивакцинаторскими заявлениями, подрывает систему, отдавая приоритет идеологии и дезинформации над доказательностью.

