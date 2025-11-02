У Польщі зламали базу з номерами PESEL: викрадено особисті дані тисяч громадян

Хакери отримали доступ до конфіденційної інформації, включно з адресами, телефонами, доходами та банківськими рахунками поляків.

У Польщі зафіксовано серйозну кібератаку на сервіс швидких онлайн-кредитів SuperGrosz — хакери викрали конфіденційні дані користувачів, зокрема номери PESEL та банківські реквізити. Про інцидент повідомив міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський у соцмережі Х.

«Ситуація є дуже серйозною», — наголосив Гавковський.

За словами міністра, зловмисники отримали доступ до великого обсягу персональної інформації: номерів PESEL, адрес проживання, телефонів, електронних скриньок, імен, прізвищ, даних про сімейний стан, кількість дітей, місце роботи, рівень доходів і навіть номери банківських рахунків.

Гавковський закликав клієнтів SuperGrosz діяти негайно — змінити паролі, увімкнути двофакторну автентифікацію та захистити свої номери PESEL через офіційний додаток mObywatel. Про витік уже повідомлено голову Управління із захисту персональних даних Польщі, триває офіційне розслідування.

У компанії AIQLABS, що керує сервісом SuperGrosz, підтвердили факт кібератаки. На офіційному сайті компанії зазначено, що невідомі хакери отримали віддалений доступ до частини бази даних, скориставшись спеціально створеним шкідливим кодом.

«Нам відомо, що дані стосуються групи з близько 10 тисяч користувачів, але потенційно масштаб витоку може бути більшим», — заявили у SuperGrosz.

У компанії також попередили, що існує високий ризик публікації викраденої інформації в інтернеті.

Розслідування триває, а польська влада закликає громадян бути особливо пильними до будь-яких підозрілих повідомлень чи спроб доступу до їхніх фінансових даних.

