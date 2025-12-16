Альянс діаспори: Україна координуватиме підтримку та участь українців за кордоном

Денис Улютін вказав, що Альянс має на меті зменшити дублювання ініціатив і підвищити ефективність програм підтримки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін оголосив про запуск Альянсу діаспори з відновлення України. Йдеться про глобальну платформу, покликану забезпечити узгоджену співпрацю між державою, українською діаспорою та міжнародними партнерами.

Денис Улютін зазначив, що мільйони українців нині перебувають за межами держави, працюють, навчаються та інтегруються в громади країн проживання, водночас зберігаючи тісний зв’язок з Україною через родинні зв’язки, фінансову підтримку, волонтерську діяльність, експертну допомогу та адвокацію українських інтересів у світі.

Міністр підкреслив, що державна політика щодо українців за кордоном виходить за межі захисту їхніх прав і охоплює питання довгострокової соціальної підтримки, демографічної стійкості та відновлення людського потенціалу країни. За його словами, робота в цьому напрямі базується на підтримці та захисті громадян за кордоном, їх інтеграції без втрати зв’язку з Україною, а також активному залученні до процесів відновлення держави.

«Саме у цьому контексті ми запускаємо Альянс діаспори з відновлення України – інструмент координації, покликаний перетворити солідарність українців за кордоном і міжнародних партнерів на скоординовані, конкретні та довгострокові дії, узгоджені з національними пріоритетами України. Крім того, Альянс має на меті зменшити дублювання ініціатив і підвищити ефективність програм підтримки», — наголосив Денис Улютін.

Очікується, що діяльність Альянсу охоплюватиме економічну взаємодію, соціальну згуртованість і розвиток громад, повернення та реінтеграцію українців, а також системний збір даних і проведення досліджень, необхідних для формування ефективної державної політики та координації дій.

Своєю чергою заступниця Міністра закордонних справ Мар’яна Беца наголосила, що українці, які були змушені залишити свої домівки через російську агресію — як усередині країни, так і за її межами, — залишаються невід’ємною частиною української нації.

«Наша мета – забезпечити, щоб кожен українець відчував підтримку держави, а надана світовим українством допомога сприяла відновленню України. Важливу роль у підтримці цих процесів відіграють країни, що надали прихисток, та міжнародні партнери, серед яких особливе значення має діяльність Міжнародної організації з міграції», — зазначила вона.

Зауважимо, що Україна працює над створенням системної підтримки для дітей, які наразі зростають за кордоном, та над механізмами збереження їхнього зв’язку з Батьківщиною. За словами Гавронської, багато українських дітей народжуються за межами країни й не потрапляють до українських державних реєстрів, оскільки їх реєструють лише у системах іноземних держав.

З вирішенням цієї проблеми має допомогти Мережа єдності — платформа, яка має забезпечити батьків зрозумілою інформацією щодо реєстрації новонароджених у реєстрах України.

Окрім того, у Мінсоцполітики відповіли, як ЄС бачить майбутнє українців після завершення тимчасового захисту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.