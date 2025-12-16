Альянс диаспоры: Украина будет координировать поддержку и участие украинцев за границей

Денис Улютин указал, что Альянс ставит целью сократить дублирование инициатив и повысить эффективность программ поддержки.

Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин объявил о запуске Альянса диаспоры по восстановлению Украины. Речь идет о глобальной платформе, призванной обеспечить согласованное сотрудничество между государством, украинской диаспорой и международными партнерами.

Денис Улютин отметил, что миллионы украинцев в настоящее время находятся за пределами государства, работают, учатся и интегрируются в сообщества стран проживания, при этом сохраняя тесную связь с Украиной через родственные связи, финансовую поддержку, волонтерскую деятельность, экспертную помощь и адвокацию украинских интересов в мире.

Министр подчеркнул, что государственная политика в отношении украинцев за рубежом выходит за рамки защиты их прав и охватывает вопросы долгосрочной социальной поддержки, демографической устойчивости и восстановления человеческого потенциала страны. По его словам, работа в этом направлении основывается на поддержке и защите граждан за рубежом, их интеграции без утраты связи с Украиной, а также активном привлечении к процессам восстановления государства.

«Именно в этом контексте мы запускаем Альянс диаспоры по восстановлению Украины — инструмент координации, призванный превратить солидарность украинцев за рубежом и международных партнеров в скоординированные, конкретные и долгосрочные действия, согласованные с национальными приоритетами Украины. Кроме того, Альянс ставит целью сократить дублирование инициатив и повысить эффективность программ поддержки», — подчеркнул Денис Улютин.

Ожидается, что деятельность Альянса будет охватывать экономическое взаимодействие, социальную сплоченность и развитие общин, возвращение и реинтеграцию украинцев, а также системный сбор данных и проведение исследований, необходимых для формирования эффективной государственной политики и координации действий.

В свою очередь заместитель Министра иностранных дел Марьяна Беца подчеркнула, что украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской агрессии — как внутри страны, так и за ее пределами, — остаются неотъемлемой частью украинской нации.

«Наша цель — обеспечить, чтобы каждый украинец ощущал поддержку государства, а помощь, оказанная мировым украинством, способствовала восстановлению Украины. Важную роль в поддержке этих процессов играют страны, предоставившие убежище, и международные партнеры, среди которых особое значение имеет деятельность Международной организации по миграции», — отметила она.

Отметим, что Украина работает над созданием системной поддержки для детей, которые сейчас растут за границей, и над механизмами сохранения их связи с Родиной. По словам Гавронской, многие украинские дети рождаются за пределами страны и не попадают в украинские государственные реестры, поскольку их регистрируют только в системах иностранных государств.

Решить эту проблему должна помочь Сеть единства — платформа, которая предоставит родителям понятную информацию о регистрации новорожденных в реестрах Украины.

Кроме того, в Минсоцполитики объяснили, как ЕС видит будущее украинцев после завершения временной защиты.

