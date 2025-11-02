Практика судов
В Польше взломали базу с номерами PESEL: похищены личные данные тысяч граждан

18:09, 2 ноября 2025
Хакеры получили доступ к конфиденциальной информации, включая адреса, телефоны, доходы и банковские счета поляков.
В Польше зафиксирована серьезная кибератака на сервис быстрых онлайн-кредитов SuperGrosz — хакеры похитили конфиденциальные данные пользователей, включая номера PESEL и банковские реквизиты. Об инциденте сообщил министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский в соцсети Х.

«Ситуация является очень серьезной», — подчеркнул Гавковский.

По словам министра, злоумышленники получили доступ к большому объему персональной информации: номерам PESEL, адресам проживания, телефонам, электронным почтовым ящикам, именам, фамилиям, данным о семейном положении, количестве детей, месту работы, уровню доходов и даже номерам банковских счетов.

Гавковский призвал клиентов SuperGrosz действовать немедленно — сменить пароли, включить двухфакторную аутентификацию и защитить свои номера PESEL через официальное приложение mObywatel. О утечке уже уведомлен глава Управления по защите персональных данных Польши, продолжается официальное расследование.

В компании AIQLABS, управляющей сервисом SuperGrosz, подтвердили факт кибератаки. На официальном сайте компании отмечено, что неизвестные хакеры получили удаленный доступ к части базы данных, воспользовавшись специально созданным вредоносным кодом.

«Нам известно, что данные касаются группы примерно из 10 тысяч пользователей, но потенциально масштаб утечки может быть больше», — заявили в SuperGrosz.

В компании также предупредили, что существует высокий риск публикации похищенной информации в интернете.

Расследование продолжается, а польские власти призывают граждан быть особенно внимательными к любым подозрительным сообщениям или попыткам получить доступ к их финансовым данным.

Польша

