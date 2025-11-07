На авіабазі США, де стоїть літак Трампа, захворіли люди після відкриття посилки

Невизначений білий порошок у посилці спричинив захворювання кількох людей.

На базі операцій Air Force One Ендрюс у Меріленді, де розташований президентський літак Дональда Трампа, кілька людей захворіли після відкриття посилки з невідомим білим порошком. Про це повідомляє BBC.

За інформацією, будівлю, де відкрили пакет, та прилеглу споруду евакуювали як запобіжний захід. Навколо району встановили кордон. Рятувальники, які прибули на місце, не виявили безпосередньої загрози, і роботу бази відновили. Стан захворілих оцінюють як стабільний.

Попередні тести, проведені командою з хімічних речовин, не виявили небезпечних речовин у порошку. Слідчі також вивчають політичну пропаганду, яка була в пакеті. Характер захворювання та його тяжкість у людей, які перебували поруч під час відкриття посилки, поки не уточнюють. Розслідування інциденту триває.

