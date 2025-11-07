На авиабазе США, где стоит самолет Трампа, заболели люди после вскрытия посылки

Неопределенный белый порошок в посылке вызвал заболевание нескольких человек.

На базе операций Air Force One Эндрюс в Мэриленде, где находится президентский самолет Дональда Трампа, несколько человек заболели после открытия посылки с неизвестным белым порошком. Об этом сообщает BBC.

По информации, здание, где открыли пакет, и прилегающее сооружение эвакуировали в качестве меры предосторожности. Вокруг района установили оцепление. Спасатели, прибывшие на место, не обнаружили непосредственной угрозы, и работу базы возобновили. Состояние заболевших оценивают как стабильное.

Предварительные тесты, проведенные командой по химическим веществам, не выявили опасных веществ в порошке. Следователи также изучают политическую пропаганду, которая была в пакете. Характер заболевания и его тяжесть у людей, которые находились рядом во время открытия посылки, пока не уточняют. Расследование инцидента продолжается.

