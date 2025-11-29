У Британії адвокату відмовили у поверненні до професії — за 16 років він не зміг довести належну репутацію
Колишньому адвокату Кіпріану Акпелісі Амгба, якого виключили з реєстру 16 років тому, відмовили у поверненні до професії. Про це йдеться в рішенні дисциплінарного трибуналу Solicitors Disciplinary Tribunal (SDT), передає Law Gazette.
Чому його виключили у 2009 році
Амгба, який отримав право на адвокатську практику у 2002 році, був усунений із професії у 2009-му після того, як SDT довів 13 порушень, включно з шістьма випадками нечесної поведінки.
Головні доведені порушення стосувалися:
- неправильного ведення клієнтських коштів;
- порушення правил боротьби з відмиванням грошей.
Апеляцію Амгби відхилив Апеляційний суд.
Чому йому знову відмовили
SDT зазначив, що повторна заявка не є передчасною, і визнав, що з 2020 року Амгба працював у юридичній сфері з дозволу наглядового органу SRA.
Водночас трибунал підкреслив:
- порушення, які стали підставою для виключення, були надзвичайно серйозними;
- професійні курси, на які посилався заявник, виглядали як разова активність перед поданням заявки, а не постійна робота над кваліфікацією;
- він не надав достатніх документальних підтверджень, що зменшило вагу наведених доказів.
У рішенні наголошується, що «високий поріг для поновлення в реєстрі не було подолано».
Наслідки рішення
SDT відмовив у поновленні та зобов’язав Амгбу сплатити £4,709.49 витрат.
