У Британії адвокату відмовили у поверненні до професії — за 16 років він не зміг довести належну репутацію

Низка серйозних порушень та відсутність переконливих доказів реабілітації не дозволяють поновити адвоката в реєстрі.

Колишньому адвокату Кіпріану Акпелісі Амгба, якого виключили з реєстру 16 років тому, відмовили у поверненні до професії. Про це йдеться в рішенні дисциплінарного трибуналу Solicitors Disciplinary Tribunal (SDT), передає Law Gazette.

Чому його виключили у 2009 році

Амгба, який отримав право на адвокатську практику у 2002 році, був усунений із професії у 2009-му після того, як SDT довів 13 порушень, включно з шістьма випадками нечесної поведінки.

Головні доведені порушення стосувалися:

неправильного ведення клієнтських коштів;

порушення правил боротьби з відмиванням грошей.

Апеляцію Амгби відхилив Апеляційний суд.

Чому йому знову відмовили

SDT зазначив, що повторна заявка не є передчасною, і визнав, що з 2020 року Амгба працював у юридичній сфері з дозволу наглядового органу SRA.

Водночас трибунал підкреслив:

порушення, які стали підставою для виключення, були надзвичайно серйозними;

професійні курси, на які посилався заявник, виглядали як разова активність перед поданням заявки, а не постійна робота над кваліфікацією;

він не надав достатніх документальних підтверджень, що зменшило вагу наведених доказів.

У рішенні наголошується, що «високий поріг для поновлення в реєстрі не було подолано».

Наслідки рішення

SDT відмовив у поновленні та зобов’язав Амгбу сплатити £4,709.49 витрат.

