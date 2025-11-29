  1. У світі

У Британії адвокату відмовили у поверненні до професії — за 16 років він не зміг довести належну репутацію

19:17, 29 листопада 2025
Низка серйозних порушень та відсутність переконливих доказів реабілітації не дозволяють поновити адвоката в реєстрі.
У Британії адвокату відмовили у поверненні до професії — за 16 років він не зміг довести належну репутацію
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишньому адвокату Кіпріану Акпелісі Амгба, якого виключили з реєстру 16 років тому, відмовили у поверненні до професії. Про це йдеться в рішенні дисциплінарного трибуналу Solicitors Disciplinary Tribunal (SDT), передає Law Gazette.

Чому його виключили у 2009 році

Амгба, який отримав право на адвокатську практику у 2002 році, був усунений із професії у 2009-му після того, як SDT довів 13 порушень, включно з шістьма випадками нечесної поведінки.

Головні доведені порушення стосувалися:

  • неправильного ведення клієнтських коштів;
  • порушення правил боротьби з відмиванням грошей.

Апеляцію Амгби відхилив Апеляційний суд.

Чому йому знову відмовили

SDT зазначив, що повторна заявка не є передчасною, і визнав, що з 2020 року Амгба працював у юридичній сфері з дозволу наглядового органу SRA.

Водночас трибунал підкреслив:

  • порушення, які стали підставою для виключення, були надзвичайно серйозними;
  • професійні курси, на які посилався заявник, виглядали як разова активність перед поданням заявки, а не постійна робота над кваліфікацією;
  • він не надав достатніх документальних підтверджень, що зменшило вагу наведених доказів.

У рішенні наголошується, що «високий поріг для поновлення в реєстрі не було подолано».

Наслідки рішення

SDT відмовив у поновленні та зобов’язав Амгбу сплатити £4,709.49 витрат.

Підпишіться на наш Telegram-канал  t.me/sudua  та на  Google Новини SUD.UA , а також на наш  VIBER , сторінку у  Facebook  та в  Instagram , щоб бути в курсі остаточних подій.

адвокат Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Верховна Рада включила до порядку денного сесії законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю

Після тривалої паузи нардепи готуються до розгляду резонансного законопроєкту про цивільну вогнепальну зброю у другому читанні.

КЦС ВС закрив провадження у справі, зазначивши, що районні ТЦК не можуть бути відповідачами в судах

Верховний Суд пояснив, що районний ТЦК не має статусу юридичної особи та повноважень на представництво, а також процесуальної дієздатності, що є підставою для закриття провадження.

Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]