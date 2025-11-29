  1. В мире

В Британии адвокату отказали в возвращении к профессии — за 16 лет он так и не смог доказать надлежащую репутацию

19:17, 29 ноября 2025
Серия серьезных нарушений и отсутствие убедительных доказательств реабилитации не позволяют восстановить адвоката в реестре.
Иллюстративное фото из открытых источников
Бывшему адвокату Киприану Акпелиси Амгба, которого исключили из реестра 16 лет назад, отказали в возвращении к профессии. Об этом говорится в решении дисциплинарного трибунала Solicitors Disciplinary Tribunal (SDT), передает Law Gazette.

Почему его исключили в 2009 году

Амгба, который получил право на адвокатскую практику в 2002 году, был отстранен от профессии в 2009-м после того, как SDT доказал 13 нарушений, включая шесть случаев нечестного поведения.

Основные доказанные нарушения касались:

  • неправильного ведения клиентских средств;
  • нарушения правил борьбы с отмыванием денег.

Апелляцию Амгбы отклонил Апелляционный суд.

Почему ему снова отказали

SDT отметил, что повторное заявление не является преждевременным, и признал, что с 2020 года Амгба работал в юридической сфере с разрешения надзорного органа SRA.

Одновременно трибунал подчеркнул:

  • нарушения, которые стали основанием для исключения, были чрезвычайно серьезными;
  • профессиональные курсы, на которые ссылался заявитель, выглядели как разовая активность перед подачей заявления, а не постоянная работа над квалификацией;
  • он не предоставил достаточных документальных подтверждений, что уменьшило вес представленных доказательств.

В решении подчеркивается, что «высокий порог для восстановления в реестре не был преодолен».

Последствия решения

SDT отказал в восстановлении и обязал Амгбу оплатить £4,709.49 расходов.

адвокат Великобритания

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Верховный Суд разъяснил порядок исчисления срока на обжалование решений, действий или бездействия государственного исполнителя

КГС ВС поставил точку в дискуссиях по поводу того, какой срок применяется при обжаловании решений, действий или бездействия государственного исполнителя: 10 календарных дней или 10 рабочих.

