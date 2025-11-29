В Британии адвокату отказали в возвращении к профессии — за 16 лет он так и не смог доказать надлежащую репутацию

Серия серьезных нарушений и отсутствие убедительных доказательств реабилитации не позволяют восстановить адвоката в реестре.

Бывшему адвокату Киприану Акпелиси Амгба, которого исключили из реестра 16 лет назад, отказали в возвращении к профессии. Об этом говорится в решении дисциплинарного трибунала Solicitors Disciplinary Tribunal (SDT), передает Law Gazette.

Почему его исключили в 2009 году

Амгба, который получил право на адвокатскую практику в 2002 году, был отстранен от профессии в 2009-м после того, как SDT доказал 13 нарушений, включая шесть случаев нечестного поведения.

Основные доказанные нарушения касались:

неправильного ведения клиентских средств;

нарушения правил борьбы с отмыванием денег.

Апелляцию Амгбы отклонил Апелляционный суд.

Почему ему снова отказали

SDT отметил, что повторное заявление не является преждевременным, и признал, что с 2020 года Амгба работал в юридической сфере с разрешения надзорного органа SRA.

Одновременно трибунал подчеркнул:

нарушения, которые стали основанием для исключения, были чрезвычайно серьезными;

профессиональные курсы, на которые ссылался заявитель, выглядели как разовая активность перед подачей заявления, а не постоянная работа над квалификацией;

он не предоставил достаточных документальных подтверждений, что уменьшило вес представленных доказательств.

В решении подчеркивается, что «высокий порог для восстановления в реестре не был преодолен».

Последствия решения

SDT отказал в восстановлении и обязал Амгбу оплатить £4,709.49 расходов.

