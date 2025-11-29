ЄС звужує можливості авіакомпаній уникати компенсацій: не кожну затримку можна назвати «надзвичайною»

Судовий радник ЄС наголосив, що авіакомпанії несуть відповідальність за ті затримки, які виникли через їхні власні рішення, а не зовнішні обставини.

Авіакомпанії більше не зможуть ховатися за формулюванням про «надзвичайні обставини», якщо затримка рейсу стала наслідком їхніх власних рішень. Про це йдеться в правовій позиції генерального адвоката Суду ЄС Мартіна і Переса де Нанклареса, яку він оприлюднив у межах спору пасажирів з European Air Charter.

Що сталося: затримка, яка переросла у юридичну суперечку

Як вказує Courthouse News, конфлікт виник після того, як пасажири одного з рейсів годинами стояли в чергах безпеки в аеропорту. Аби зачекати на них, European Air Charter затримала наступний виліт. Рейс прибув до пункту призначення більш ніж на три години пізніше, і пасажири вимагали компенсації за нормами Регламенту ЄС №261/2004.

Авіаперевізник спробував уникнути виплат, посилаючись на «надзвичайні обставини». Але німецький суд у Дюссельдорфі звернувся до Суду ЄС за роз’ясненням: чи може рішення авіакомпанії почекати пасажирів бути підставою не платити компенсацію.

Коли авіакомпанія контролює ситуацію — вона відповідає за затримку

Генеральний адвокат зазначив: проблеми з безпекою в аеропорту справді не залежать від авіакомпанії. Але рішення добровільно чекати пасажирів — це вже внутрішнє управлінське рішення, а не вимога безпеки чи регулятора.

Тому така затримка не може вважатися наслідком «надзвичайних обставин».

«Рішення авіакомпанії чекати на пасажирів розриває прямий зв’язок між початковою надзвичайною подією та фінальною затримкою рейсу», — пояснив радник.

Що означає ця позиція для пасажирів

Суть правової позиції проста: авіакомпанія несе відповідальність за затримку, якщо на якомусь етапі вона повернула собі контроль над ситуацією і сама ухвалила рішення, яке призвело до подальшого зсуву графіка.

Це може стати важливим сигналом для десятків подібних справ по Європі, адже:

Європарламент виступає за збереження чинної норми про компенсацію після 3 годин затримки;

Рада ЄС хоче підвищити цей поріг до 4 годин, даючи авіакомпаніям більше простору для маневру.

Рішення Суду ЄС може зміцнити нинішній стандарт захисту пасажирів.

Що таке Регламент 261 і чому він важливий

Регламент ЄС №261/2004 встановлює ключові права пасажирів:

компенсація €250–€600 за великі затримки та скасування,

право на харчування, проживання, трансфер,

право на повернення коштів або зміну маршруту.

Авіакомпанія звільняється від виплат лише тоді, коли доведе, що затримка сталася через справді непередбачувані події — шторм, страйк, форс-мажор — і що вона зробила все можливе, аби мінімізувати наслідки.

Нова правова позиція тестує межі цього правила.

Юристи: це сигнал для всієї галузі

Європейські експерти з авіаційного права відзначають:

позиція судового радника відповідає попередній практиці ЄС;

межа між «надзвичайними обставинами» та управлінськими рішеннями стає чіткішою;

у майбутньому суди можуть жорсткіше аналізувати «ланцюгові затримки», коли один збій тягне за собою інший.

Деякі юристи припускають, що це рішення змінить підхід судів до оцінки затримок, які «накручуються» через рішення перевізника, а не через зовнішні фактори.

Що далі

Правова позиція генерального адвоката не є остаточним рішенням, але зазвичай значно впливає на вердикт Суду ЄС. Тепер справа повертається до Загального суду в Люксембурзі, який визначить, чи слідувати її логіці.

Якщо суд підтримає цей підхід, наслідки будуть помітні по всій авіаційній галузі ЄС: коли авіакомпанія повертає контроль над розкладом — вона повертає й відповідальність за затримку.

