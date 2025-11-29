ЕС сокращает возможности авиакомпаний избегать компенсаций: не каждую задержку можно назвать «чрезвычайной»

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Авиакомпании больше не смогут прятаться за формулировкой о «чрезвычайных обстоятельствах», если задержка рейса стала следствием их собственных решений. Об этом говорится в правовой позиции генерального адвоката Суда ЕС Мартина и Переса де Нанклареса, которую он обнародовал в рамках спора пассажиров с European Air Charter.

Что произошло: задержка, которая переросла в юридический спор

Как указывает Courthouse News, конфликт возник после того, как пассажиры одного из рейсов часами стояли в очередях безопасности в аэропорту. Чтобы дождаться их, European Air Charter задержала следующий вылет. Рейс прибыл в пункт назначения более чем на три часа позже, и пассажиры потребовали компенсации по нормам Регламента ЕС №261/2004.

Авиаперевозчик попытался избежать выплат, ссылаясь на «чрезвычайные обстоятельства». Но немецкий суд в Дюссельдорфе обратился в Суд ЕС за разъяснением: может ли решение авиакомпании подождать пассажиров быть основанием не платить компенсацию.

Когда авиакомпания контролирует ситуацию — она отвечает за задержку

Генеральный адвокат отметил: проблемы с безопасностью в аэропорту действительно не зависят от авиакомпании. Но решение добровольно ждать пассажиров — это уже внутреннее управленческое решение, а не требование безопасности или регулятора.

Поэтому такая задержка не может считаться следствием «чрезвычайных обстоятельств».

«Решение авиакомпании ждать пассажиров разрывает прямую связь между первоначальным чрезвычайным событием и итоговой задержкой рейса», — пояснил советник.

Что означает эта позиция для пассажиров

Суть правовой позиции проста:

авиакомпания несет ответственность за задержку, если на каком-то этапе она вновь получила контроль над ситуацией и сама приняла решение, которое привело к дальнейшему смещению графика.

Это может стать важным сигналом для десятков подобных дел по Европе, ведь:

Европарламент выступает за сохранение действующей нормы о компенсации после 3 часов задержки;

Совет ЕС хочет повысить этот порог до 4 часов, предоставив авиакомпаниям больше пространства для маневра.

Решение Суда ЕС может укрепить нынешний стандарт защиты пассажиров.

Что такое Регламент 261 и почему он важен

Регламент ЕС №261/2004 устанавливает ключевые права пассажиров:

компенсация €250–€600 за большие задержки и отмены,

право на питание, проживание, трансфер,

право на возврат средств или изменение маршрута.

Авиакомпания освобождается от выплат только тогда, когда докажет, что задержка произошла из-за действительно непредсказуемых событий — шторма, забастовки, форс-мажора — и что она сделала все возможное, чтобы минимизировать последствия.

Новая правовая позиция тестирует пределы этого правила.

Юристы: это сигнал для всей отрасли

Европейские эксперты в сфере авиационного права отмечают:

позиция судебного советника соответствует предыдущей практике ЕС;

граница между «чрезвычайными обстоятельствами» и управленческими решениями становится четче;

в будущем суды могут жестче анализировать «цепные задержки», когда один сбой влечет за собой другой.

Некоторые юристы предполагают, что это решение изменит подход судов к оценке задержек, которые «накручиваются» из-за решений перевозчика, а не из-за внешних факторов.

Что дальше

Правовая позиция генерального адвоката не является окончательным решением, но обычно существенно влияет на вердикт Суда ЕС. Теперь дело возвращается в Общий суд в Люксембурге, который определит, следовать ли этой логике.

Если суд поддержит этот подход, последствия будут заметны по всей авиационной отрасли ЕС: когда авиакомпания возвращает контроль над расписанием — она возвращает и ответственность за задержку.

