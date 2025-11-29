  1. В мире

ЕС сокращает возможности авиакомпаний избегать компенсаций: не каждую задержку можно назвать «чрезвычайной»

18:23, 29 ноября 2025
ЕС сокращает возможности авиакомпаний избегать компенсаций: не каждую задержку можно назвать «чрезвычайной»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Авиакомпании больше не смогут прятаться за формулировкой о «чрезвычайных обстоятельствах», если задержка рейса стала следствием их собственных решений. Об этом говорится в правовой позиции генерального адвоката Суда ЕС Мартина и Переса де Нанклареса, которую он обнародовал в рамках спора пассажиров с European Air Charter.

Что произошло: задержка, которая переросла в юридический спор

Как указывает Courthouse News, конфликт возник после того, как пассажиры одного из рейсов часами стояли в очередях безопасности в аэропорту. Чтобы дождаться их, European Air Charter задержала следующий вылет. Рейс прибыл в пункт назначения более чем на три часа позже, и пассажиры потребовали компенсации по нормам Регламента ЕС №261/2004.

Авиаперевозчик попытался избежать выплат, ссылаясь на «чрезвычайные обстоятельства». Но немецкий суд в Дюссельдорфе обратился в Суд ЕС за разъяснением: может ли решение авиакомпании подождать пассажиров быть основанием не платить компенсацию.

Когда авиакомпания контролирует ситуацию — она отвечает за задержку

Генеральный адвокат отметил: проблемы с безопасностью в аэропорту действительно не зависят от авиакомпании. Но решение добровольно ждать пассажиров — это уже внутреннее управленческое решение, а не требование безопасности или регулятора.

Поэтому такая задержка не может считаться следствием «чрезвычайных обстоятельств».

«Решение авиакомпании ждать пассажиров разрывает прямую связь между первоначальным чрезвычайным событием и итоговой задержкой рейса», — пояснил советник.

Что означает эта позиция для пассажиров

Суть правовой позиции проста:

авиакомпания несет ответственность за задержку, если на каком-то этапе она вновь получила контроль над ситуацией и сама приняла решение, которое привело к дальнейшему смещению графика.

Это может стать важным сигналом для десятков подобных дел по Европе, ведь:

  • Европарламент выступает за сохранение действующей нормы о компенсации после 3 часов задержки;
  • Совет ЕС хочет повысить этот порог до 4 часов, предоставив авиакомпаниям больше пространства для маневра.
  • Решение Суда ЕС может укрепить нынешний стандарт защиты пассажиров.

Что такое Регламент 261 и почему он важен

Регламент ЕС №261/2004 устанавливает ключевые права пассажиров:

  • компенсация €250–€600 за большие задержки и отмены,
  • право на питание, проживание, трансфер,
  • право на возврат средств или изменение маршрута.

Авиакомпания освобождается от выплат только тогда, когда докажет, что задержка произошла из-за действительно непредсказуемых событий — шторма, забастовки, форс-мажора — и что она сделала все возможное, чтобы минимизировать последствия.

Новая правовая позиция тестирует пределы этого правила.

Юристы: это сигнал для всей отрасли

Европейские эксперты в сфере авиационного права отмечают:

  • позиция судебного советника соответствует предыдущей практике ЕС;
  • граница между «чрезвычайными обстоятельствами» и управленческими решениями становится четче;
  • в будущем суды могут жестче анализировать «цепные задержки», когда один сбой влечет за собой другой.

Некоторые юристы предполагают, что это решение изменит подход судов к оценке задержек, которые «накручиваются» из-за решений перевозчика, а не из-за внешних факторов.

Что дальше

Правовая позиция генерального адвоката не является окончательным решением, но обычно существенно влияет на вердикт Суда ЕС. Теперь дело возвращается в Общий суд в Люксембурге, который определит, следовать ли этой логике.

Если суд поддержит этот подход, последствия будут заметны по всей авиационной отрасли ЕС: когда авиакомпания возвращает контроль над расписанием — она возвращает и ответственность за задержку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС авиация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

КГС ВС закрыл производство по делу, указав, что районные ТЦК не могут быть ответчиками в судах

Верховный Суд пояснил, что районный ТЦК не имеет статуса юридического лица и полномочий на представительство, а также процессуальной дееспособности, что является основанием для закрытия производства.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Верховный Суд разъяснил порядок исчисления срока на обжалование решений, действий или бездействия государственного исполнителя

КГС ВС поставил точку в дискуссиях по поводу того, какой срок применяется при обжаловании решений, действий или бездействия государственного исполнителя: 10 календарных дней или 10 рабочих.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]