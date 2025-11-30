  1. У світі

У Китаї 14-річного підлітка засудили до довічного ув’язнення за вбивство однокласниці

18:43, 30 листопада 2025
Підліток заявив, що напав на однокласницю через заздрощі до її кращих оцінок.
Суд у місті Шеньчжень оголосив вирок 14-річному хлопцю, якого визнали винним у навмисному вбивстві своєї ровесниці. Підлітка, якого в матеріалах справи називають прізвищем Чжун, засудили до довічного ув’язнення та довічного позбавлення політичних прав. Про це повідомляє City News Service.

Що сталося

Трагедія сталася 8 квітня біля входу до житлового комплексу. Чжун напав з ножем на 14-річну Пан, свою однокласницю. Дівчину з численними ножовими пораненнями доправили до лікарні, однак врятувати її не вдалося.

Як повідомив суд: напад був заздалегідь спланованим, підліток заздалегідь купив складаний ніж і чекав слушного моменту. Дії засудженого суд охарактеризував як «особливо жорстокі».

Хоча обвинувачений неповнолітній, суд вирішив, що жорстокість злочину та його суспільний резонанс не дають підстав для пом’якшення покарання.

Підготовка до злочину

Розслідування встановило, що Чжун готувався задовго до нападу. Він:

  • намагався купити в інтернеті безбарвну та безсмакову отруту, але не зміг оформити замовлення через вимогу документа;
  • вивчав юридичні наслідки вбивства, вчиненого неповнолітніми, і видаляв пошукові запити — пізніше поліція їх відновила;
  • оглядав місце майбутнього злочину за день до нападу.

Що відомо про родини

Обидві сім’ї проживали в одному житловому комплексі. Мати загиблої, пані Цзен, розповіла, що інколи допомагала іншим батькам забирати чи приводити Чжуна зі школи, хоча близького спілкування між родинами не було. За її словами, хлопець здавався «тихим і ввічливим».

Після нападу Чжун повернувся додому та заявив родині, що поранив руки, нібито втручаючись у бійку. Батьки відвезли його до лікарні. Наступного дня поліція затримала його.

Мотив

На суді підліток заявив, що почувався «гіршим» за Пан, яка мала кращі оцінки, й був переконаний, що вона зневажливо до нього ставилася. Родина загиблої ці твердження заперечує.

Китай

