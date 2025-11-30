  1. В мире

В Китае 14-летнего подростка приговорили к пожизненному заключению за убийство одноклассницы

18:43, 30 ноября 2025
Подросток заявил, что напал на одноклассницу из-за зависти к ее более высоким оценкам.
Суд в городе Шэньчжэнь огласил приговор 14-летнему мальчику, которого признали виновным в умышленном убийстве своей ровесницы. Подростка, которого в материалах дела называют по фамилии Чжун, приговорили к пожизненному заключению и пожизненному лишению политических прав. Об этом сообщает City News Service.

Что произошло

Трагедия произошла 8 апреля у входа в жилой комплекс. Чжун напал с ножом на 14-летнюю Пан, свою одноклассницу. Девушку с множественными ножевыми ранениями доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

Как сообщил суд: нападение было заранее спланировано, подросток заранее купил складной нож и ждал подходящего момента. Действия осужденного суд охарактеризовал как «особенно жестокие».

Хотя обвиняемый несовершеннолетний, суд решил, что жестокость преступления и его общественный резонанс не дают оснований для смягчения наказания.

Подготовка к преступлению

Расследование установило, что Чжун готовился задолго до нападения. Он:

— пытался купить в интернете бесцветный и безвкусный яд, но не смог оформить заказ из-за требования документа;

— изучал юридические последствия убийства, совершенного несовершеннолетними, и удалял поисковые запросы — позже полиция их восстановила;

— осматривал место будущего преступления за день до нападения.

Что известно о семьях

Обе семьи проживали в одном жилом комплексе. Мать погибшей, госпожа Цзэн, рассказала, что иногда помогала другим родителям забирать или приводить Чжуна из школы, хотя близкого общения между семьями не было. По ее словам, мальчик казался «тихим и вежливым».

После нападения Чжун вернулся домой и заявил семье, что поранил руки, якобы вмешиваясь в драку. Родители отвезли его в больницу. На следующий день полиция задержала его.

Мотив

На суде подросток заявил, что чувствовал себя «хуже» Пан, у которой были более высокие оценки, и был убежден, что она относилась к нему свысока. Семья погибшей эти утверждения отвергает.

Китай

