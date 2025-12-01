  1. У світі

У США усиновили 74-річного чоловіка — він потрапив до Книги рекордів Гіннесса

07:19, 1 грудня 2025
Пара з Пенсильванії офіційно прийняла свого літнього друга до родини, встановивши світовий рекорд за найстаршим усиновленням.
Пара з Пенсильванії офіційно усиновила 74-річного Білла Стейнса, встановивши світовий рекорд. Про це повідомляє Книга рекордів Гіннесса.

Подружжя Фиск’юс звернулося до служби опіки у 2020 році. На той момент їхньому другові — бейсбольному судді Біллу Стейнсу — було 74 роки та 303 дні. Рідні батьки чоловіка померли ще у 2003-му.

Райан Фиск’юс знав Стейнса з дитинства: він регулярно судив його бейсбольні матчі. Після весілля Райан познайомив Білла зі своєю дружиною Джессікою, а переїзд сім’ї лише зміцнив їхній зв’язок — Стейнс працював учителем у сусідній школі.

«Я знаю Білла стільки, скільки себе пам’ятаю», — каже Райан Фиск’юс.

Подружжя долучилося до благодійної організації, що допомагає ветеранам. Стейнс теж хотів приєднатися, але не міг — серед його родичів не було військовослужбовців. Тоді Райан напівжартома запропонував єдиний вихід — усиновити Білла, на що той відповів: «Ну, мабуть, нам доведеться це зробити!».

12 листопада 2020 року Стейнс став повноправним членом родини Фиск’юс. Відтоді щороку вони відзначають «річницю усиновлення» та жартують, називаючи одне одного «мамо», «тато» і «сину».

Нині Стейнсу майже 80 років, і його історія вже увійшла до світових рекордів як приклад того, що сім’я може знайтися у будь-якому віці.

