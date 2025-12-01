  1. В мире

В США усыновили 74-летнего мужчину — он попал в Книгу рекордов Гиннесса

07:19, 1 декабря 2025
Пара из Пенсильвании официально приняла своего пожилого друга в семью, установив мировой рекорд по самому возрастному усыновлению.
В США усыновили 74-летнего мужчину — он попал в Книгу рекордов Гиннесса
Пара из Пенсильвании официально усыновила 74-летнего Билла Стейнса, установив мировой рекорд. Об этом сообщает Книга рекордов Гиннесса.

Супруги Фискьюс обратились в службу опеки в 2020 году. На тот момент их другу — бейсбольному судье Биллу Стейнсу — было 74 года и 303 дня. Родные родители мужчины умерли еще в 2003-м.

Райан Фискьюс знал Стейнса с детства: он регулярно судил его бейсбольные матчи. После свадьбы Райан познакомил Билла со своей женой Джессикой, а переезд семьи лишь укрепил их связь — Стейнс работал учителем в соседней средней школе.

«Я знаю Билла столько, сколько себя помню», — говорит Райан Фискьюс.

Супруги присоединились к благотворительной организации, которая помогает ветеранам. Стейнс тоже хотел вступить, но не мог — среди его родственников не было военнослужащих. Тогда Райан в полушутку предложил единственный выход — усыновить Билла, на что тот ответил: «Ну, наверное, нам придется это сделать!».

12 ноября 2020 года Стейнс стал полноправным членом семьи Фискьюс. С тех пор каждый год они отмечают «годовщину усыновления» и шутя называют друг друга «мамой», «папой» и «сыном».

Сейчас Стейнсу почти 80 лет, и его история уже вошла в мировые рекорды как пример того, что семья может найтись в любом возрасте.

