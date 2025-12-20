  1. У світі

OpenAI та Anthropic посилили обмеження доступ до ШІ для неповнолітніх користувачів – що змінилося

13:55, 20 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Anthropic заборонила використання Claude особам до 18 років, OpenAI змінила політику доступу.
OpenAI та Anthropic посилили обмеження доступ до ШІ для неповнолітніх користувачів – що змінилося
Фото: Shutterstock
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанії OpenAI та Anthropic оголосили про нові заходи для визначення та обмеження доступу до своїх моделей штучного інтелекту для користувачів, які не досягли 18 років. Рішення ухвалили на тлі зростаючої критики через неефективність стандартних перевірок віку, які зазвичай зводяться до простого зазначення дати народження.

OpenAI повідомила про оновлення специфікації моделі ChatGPT для підлітків. У документі зазначено, що безпека молодших користувачів є пріоритетною навіть у випадках, коли це може суперечити іншим цілям. Модель має заохочувати офлайн-спілкування та звернення по підтримку, а також відповідати підліткам із теплом і повагою.

Компанія також відмовляється від поблажливого стилю спілкування з підлітками та підкреслює необхідність сприймати їх як молодих людей, а не дорослих. Такі зміни пов’язують із випадками, коли тривала взаємодія з чат-ботами призводила до трагічних наслідків, зокрема самогубств після спілкування з моделями, які беззастережно погоджувалися з користувачами.

Anthropic, зі свого боку, заборонила використання моделі Claude неповнолітніми. Відтепер реєстрація акаунтів дозволена лише користувачам віком від 18 років. Компанія також застосовуватиме алгоритми, які аналізуватимуть розмови для виявлення ознак віку та блокуватимуть акаунти, що належать неповнолітнім.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти OpenAI технології ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

Судова тяганина через «зниклі документи»: Верховний Суд поставив крапку в розлученні довжиною у два роки

Касаційна інстанція визнала надмірний формалізм перешкодою для доступу до правосуддя.

Борг існує, але стягнення заблоковане: на Дніпропетровщині чоловік переграв своїх кредиторів у суді

Хоча боргові зобов’язання залишилися чинними, але стягувачі втратили право вимоги: юридичні нюанси змінили долю старого кредиту.

Верховний Суд став на бік військового: справу щодо індексації грошового забезпечення на суму 140 тисяч гривень розглядатимуть заново

Апеляційний суд закрив провадження у справі військового щодо нарахування індексації грошового забезпечення, однак Верховний Суд визнав таке рішення помилковим і направив справу на новий розгляд.

Перевірку кандидатів на службу в поліції хочуть спростити: для кого готують зміни

Профільний комітет підтримав законопроект, який пропонує звільнити ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]