  1. В мире

OpenAI и Anthropic ужесточили ограничения доступа к ИИ для несовершеннолетних пользователей – что изменилось

13:55, 20 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Anthropic запретила использование Claude лицам до 18 лет, OpenAI изменила политику доступа.
OpenAI и Anthropic ужесточили ограничения доступа к ИИ для несовершеннолетних пользователей – что изменилось
Фото: Shutterstock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компании OpenAI и Anthropic объявили о новых мерах по определению и ограничению доступа к своим моделям искусственного интеллекта для пользователей, не достигших 18 лет. Решение было принято на фоне растущей критики из-за неэффективности стандартных проверок возраста, которые обычно сводятся к простому указанию даты рождения.

OpenAI сообщила об обновлении спецификации модели ChatGPT для подростков. В документе указано, что безопасность младших пользователей является приоритетной даже в случаях, когда это может противоречить другим целям. Модель должна поощрять офлайн-общение и обращение за поддержкой, а также отвечать подросткам с теплотой и уважением.

Компания также отказывается от снисходительного стиля общения с подростками и подчеркивает необходимость воспринимать их как молодых людей, а не взрослых. Такие изменения связывают со случаями, когда длительное взаимодействие с чат-ботами приводило к трагическим последствиям, в частности самоубийствам после общения с моделями, которые безоговорочно соглашались с пользователями.

Anthropic, со своей стороны, запретила использование модели Claude несовершеннолетними. Отныне регистрация аккаунтов разрешена только пользователям в возрасте от 18 лет. Компания также будет применять алгоритмы, которые будут анализировать разговоры для выявления признаков возраста и блокировать аккаунты, принадлежащие несовершеннолетним.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети OpenAI технологии ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Солдат отказался нести боевое дежурство на Купянском направлении и получил служебное ограничение вместо тюрьмы

Обвиняемый вместо тюремного срока будет платить 20% дохода государству.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

Судебная волокита из-за «пропавших документов»: Верховный Суд поставил точку в разводе длиной в два года

Кассационная инстанция признала чрезмерный формализм препятствием для доступа к правосудию.

Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Верховный Суд встал на сторону военнослужащего: дело о индексации денежного довольствия на сумму 140 тысяч гривен будут рассматривать заново

Апелляционный суд закрыл производство по делу военнослужащего о начислении индексации денежного довольствия, однако Верховный Суд признал такое решение ошибочным и направил дело на новое рассмотрение.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]