OpenAI и Anthropic ужесточили ограничения доступа к ИИ для несовершеннолетних пользователей – что изменилось

Anthropic запретила использование Claude лицам до 18 лет, OpenAI изменила политику доступа.

Фото: Shutterstock

Компании OpenAI и Anthropic объявили о новых мерах по определению и ограничению доступа к своим моделям искусственного интеллекта для пользователей, не достигших 18 лет. Решение было принято на фоне растущей критики из-за неэффективности стандартных проверок возраста, которые обычно сводятся к простому указанию даты рождения.

OpenAI сообщила об обновлении спецификации модели ChatGPT для подростков. В документе указано, что безопасность младших пользователей является приоритетной даже в случаях, когда это может противоречить другим целям. Модель должна поощрять офлайн-общение и обращение за поддержкой, а также отвечать подросткам с теплотой и уважением.

Компания также отказывается от снисходительного стиля общения с подростками и подчеркивает необходимость воспринимать их как молодых людей, а не взрослых. Такие изменения связывают со случаями, когда длительное взаимодействие с чат-ботами приводило к трагическим последствиям, в частности самоубийствам после общения с моделями, которые безоговорочно соглашались с пользователями.

Anthropic, со своей стороны, запретила использование модели Claude несовершеннолетними. Отныне регистрация аккаунтов разрешена только пользователям в возрасте от 18 лет. Компания также будет применять алгоритмы, которые будут анализировать разговоры для выявления признаков возраста и блокировать аккаунты, принадлежащие несовершеннолетним.

