  1. У світі

ЄС готує 20-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого 2026 року

16:36, 13 січня 2026
Фінляндія та Швеція пропонують нові обмеження для російської економіки — 20-й пакет санкцій Євросоюзу може охопити нафту, атомну галузь і банки РФ.
Фото: detector.media
Європейський Союз має намір затвердити 20-й пакет санкцій проти Російської Федерації до 24 лютого 2026 року.

Про це повідомляє Euractiv, посилаючись на джерело серед європейських дипломатів.

Ініціаторами посилення санкцій виступають Фінляндія та Швеція. Вони пропонують розширити заборону на експорт предметів розкоші до Росії, визнати незаконним обслуговування російських нафтових танкерів у країнах ЄС, а також скоротити квоти на імпорт російських мінеральних добрив.

За даними ЗМІ, 20-й пакет санкцій може охопити енергетичний, банківський та атомний сектори Росії. Зокрема, в Брюсселі розглядають можливість заборони імпорту російського урану, що безпосередньо вдарить по держкорпорації «Росатом».

Також очікується запровадження візових обмежень і замороження активів для осіб та організацій, причетних до незаконного вивезення українських дітей і їхнього ідеологічного перевиховання.

В Euractiv зазначають, що хоча експорт предметів розкоші вартістю понад 300 євро до РФ формально вже заборонений, на практиці існують схеми обходу санкцій, які дозволяють таким товарам потрапляти на російський ринок.

росія ЄС санкції Фінляндія Швеція

