ЕС готовит 20-й пакет санкций против России до 24 февраля 2026 года

16:36, 13 января 2026
Финляндия и Швеция предлагают новые ограничения для российской экономики — 20-й пакет санкций Евросоюза может охватить нефть, атомную отрасль и банки РФ.
Фото: detector.media
Европейский Союз намерен утвердить 20-й пакет санкций против Российской Федерации до 24 февраля 2026 года.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источник среди европейских дипломатов.

Инициаторами усиления санкций выступают Финляндия и Швеция. Они предлагают расширить запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, признать незаконным обслуживание российских нефтяных танкеров в странах ЕС, а также сократить квоты на импорт российских минеральных удобрений.

По данным СМИ, 20-й пакет санкций может охватить энергетический, банковский и атомный секторы России. В частности, в Брюсселе рассматривают возможность запрета импорта российского урана, что непосредственно ударит по госкорпорации «Росатом».

Также ожидается введение визовых ограничений и замораживание активов для лиц и организаций, причастных к незаконному вывозу украинских детей и их идеологическому перевоспитанию.

В Euractiv отмечают, что хотя экспорт предметов роскоши стоимостью более 300 евро в РФ формально уже запрещен, на практике существуют схемы обхода санкций, которые позволяют таким товарам попадать на российский рынок.

россия ЕС санкции Финляндия Швеция

