  1. У світі

У Чехії сталась стрілянина в будівлі міськради – поранений мер Хршибска, є загиблі

15:21, 19 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Міністр внутрішніх справ Любомир Метнар повідомив, що стрілянина в Хршибски пов’язана з особистими проблемами нападника, а не з екстремізмом.
У Чехії сталась стрілянина в будівлі міськради – поранений мер Хршибска, є загиблі
Фото: denikn.cz
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У чеському місті Хршибска сталася стрілянина в будівлі місцевої ради, внаслідок якої загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар, якого цитує iDNES.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами міністра, внаслідок стрілянини загинув сам нападник і ще один чоловік. Поранення отримали шестеро осіб, серед них — троє поліцейських і троє цивільних.

У нападника при собі було три незаконні одиниці вогнепальної зброї. Поліція наразі виключає терористичний або екстремістський підтекст інциденту. За попередніми даними, мотивом стрілка могли бути особисті проблеми у стосунках. Правоохоронці повідомили, що після нападу чоловік застрелився.

Свідки з місця події розповіли, що нападником був місцевий наркозалежний чоловік, син однієї з працівниць міської ради.

За свідченнями очевидців, під час стрілянини був поранений міський голова Хршибски Ян Махач. Згодом цю інформацію офіційно підтвердила поліція.

Міністр внутрішніх справ Чехії заявив, що уважно стежить за розвитком подій і вирішив виїхати на місце стрілянини. За його словами, ситуація серйозна, однак подальшої небезпеки немає, оскільки нападник загинув.

У місті Хршибска проживає близько 1300 жителів. Поліція закликала громадян уникати району події, щоб не перешкоджати роботі рятувальних служб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС поліція Чехія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінансова допомога і соціальні гарантії: що пропонують змінити для цивільних, звільнених з полону

Для родин осіб, що були позбавлені свободи через війну, можуть запровадити додаткові соціальні гарантії.

Спортивні обʼєкти тепер будуть здавати у погодинну оренду: що змінює новий закон

Державні та комунальні заклади тепер можуть надавати спортоб’єкти у користування на короткий час без укладання оренди.

ЄСПЛ стягнув компенсацію на користь судді, який оскаржував примусове переведення до іншої судової палати

У справі BILIŃSKI v. POLAND ЄСПЛ наголосив: суддя зобов’язаний бути лояльним не до влади, а до верховенства права.

Парламентські комітети підтримали приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя

Україна наближається до європейського правового простору, приєднуючись до Конвенції, що забороняє дискримінацію у доступі до правосуддя за ознакою громадянства.

Нові тарифи у ЦНАПах: законопроєкт про адмінпослуги готують до другого читання

Суму адміністративних послуг будуть оновлюватися щонайменше раз на три роки, при цьому безоплатними залишаються соціальні та пенсійні послуги.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]