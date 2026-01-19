У Чехії сталась стрілянина в будівлі міськради – поранений мер Хршибска, є загиблі

Міністр внутрішніх справ Любомир Метнар повідомив, що стрілянина в Хршибски пов’язана з особистими проблемами нападника, а не з екстремізмом.

Фото: denikn.cz

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У чеському місті Хршибска сталася стрілянина в будівлі місцевої ради, внаслідок якої загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар, якого цитує iDNES.

За словами міністра, внаслідок стрілянини загинув сам нападник і ще один чоловік. Поранення отримали шестеро осіб, серед них — троє поліцейських і троє цивільних.

У нападника при собі було три незаконні одиниці вогнепальної зброї. Поліція наразі виключає терористичний або екстремістський підтекст інциденту. За попередніми даними, мотивом стрілка могли бути особисті проблеми у стосунках. Правоохоронці повідомили, що після нападу чоловік застрелився.

Свідки з місця події розповіли, що нападником був місцевий наркозалежний чоловік, син однієї з працівниць міської ради.

За свідченнями очевидців, під час стрілянини був поранений міський голова Хршибски Ян Махач. Згодом цю інформацію офіційно підтвердила поліція.

Міністр внутрішніх справ Чехії заявив, що уважно стежить за розвитком подій і вирішив виїхати на місце стрілянини. За його словами, ситуація серйозна, однак подальшої небезпеки немає, оскільки нападник загинув.

У місті Хршибска проживає близько 1300 жителів. Поліція закликала громадян уникати району події, щоб не перешкоджати роботі рятувальних служб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.