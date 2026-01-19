В Чехии произошла стрельба в здании горсовета – ранен мэр Хршибска, есть погибшие

Министр внутренних дел Любомир Метнар сообщил, что стрельба в Хршибски связана с личными проблемами нападавшего, а не с экстремизмом.

В чешском городе Хршибска произошла стрельба в здании местного совета, в результате которой погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар, которого цитирует iDNES.

По словам министра, в результате стрельбы погиб сам нападавший и еще один человек. Ранения получили шесть человек, среди них — трое полицейских и трое гражданских.

У нападавшего при себе было три незаконных единицы огнестрельного оружия. Полиция пока исключает террористический или экстремистский подтекст инцидента. По предварительным данным, мотивом стрелка могли быть личные проблемы в отношениях. Правоохранители сообщили, что после нападения мужчина застрелился.

Свидетели с места происшествия рассказали, что нападавшим был местный наркозависимый мужчина, сын одной из работниц городского совета.

По свидетельствам очевидцев, во время стрельбы был ранен городской голова Хршибски Ян Махач. Впоследствии эту информацию официально подтвердила полиция.

Министр внутренних дел Чехии заявил, что внимательно следит за развитием событий и решил выехать на место стрельбы. По его словам, ситуация серьезная, однако дальнейшей опасности нет, поскольку нападавший погиб.

В городе Хршибска проживает около 1300 жителей. Полиция призвала граждан избегать района происшествия, чтобы не мешать работе спасательных служб.

