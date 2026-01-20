Міжнародне право розтоптане: Макрон заявив, що світ рухається у бік насильства й автократії

Макрон підкреслив, що єдиним ефективним інструментом для повернення світового балансу є багатосторонній підхід та вирішення проблем через співпрацю.

Президент Франція Еммануель Макрон заявив, що світ входить у фазу безпрецедентної нестабільності, дисбалансу, як з погляду безпеки, так і з економічного погляду. Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За його словами, світ зсунувся у бік автократії та насильства, про що свідчать 60 воєн у 2024 році, що є абсолютним рекордом. Серед них він згадав війну Росії проти України.

«Це рух до світу без правил, де міжнародне право розтоптане і де єдиний закон, який, здається, має значення, - це лише право найсильнішого, а імперські амбіції знову виринають на поверхню. Це зсув до світу без ефективного колективного управління, і де багатосторонність послаблюється силами, які перешкоджають їй, а правила підриваються», - сказав він.

Також Макрон додав, що єдиним ефективним інструментом для повернення світового балансу є багатосторонній підхід та вирішення проблем через співпрацю.

