Международное право растоптано: Макрон заявил, что мир движется в сторону насилия и автократии

18:28, 20 января 2026
Макрон подчеркнул, что единственным эффективным инструментом для восстановления мирового баланса является многосторонний подход и решение проблем через сотрудничество.
Фото: GettyImages
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир вступает в фазу беспрецедентной нестабильности и дисбаланса как с точки зрения безопасности, так и с экономической точки зрения. Об этом он сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, мир сместился в сторону автократии и насилия, о чем свидетельствуют 60 войн в 2024 году, что является абсолютным рекордом. Среди них он упомянул войну РФ против Украины.

«Это движение к миру без правил, где международное право растоптано и где единственный закон, который, кажется, имеет значение, — это лишь право сильнейшего, а имперские амбиции вновь всплывают на поверхность. Это сдвиг к миру без эффективного коллективного управления, где многосторонность ослабляется силами, которые ей препятствуют, а правила подрываются», — заявил он.

Макрон также добавил, что единственным эффективным инструментом для возвращения мирового баланса является многосторонний подход и решение проблем путем сотрудничества.

