Дональд Трамп підписав документ про створення «Ради миру» та статут організації

13:18, 22 січня 2026
Окрім Сполучених Штатів, установчий статут «Ради миру» підписали лідери ще 19 держав.
Фото: Getty Images
У Давосі оголосили про створення нової міжнародної організації — «Ради миру» Дональда Трампа. Відповідну ініціативу було презентовано під час заходів Всесвітнього економічного форуму.

Ініціатором створення організації виступив президент США Дональд Трамп. Окрім Сполучених Штатів, установчий статут «Ради миру» підписали лідери ще 19 держав:

  1. Азербайджан
  2. Албанія
  3. Аргентина
  4. Бахрейн
  5. Вірменія
  6. Індонезія
  7. Йорданія
  8. Казахстан
  9. Катар
  10. Косово
  11. Монголія
  12. Марокко
  13. Об’єднані Арабські Емірати
  14. Пакистан
  15. Парагвай
  16. Саудівська Аравія
  17. Туреччина
  18. Угорщина
  19. Узбекистан

Фото: Reuters

 

