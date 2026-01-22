Дональд Трамп подписал документ о создании «Совета мира» и уставе организации
13:18, 22 января 2026
Помимо Соединенных Штатов, учредительный устав «Совета мира» подписали лидеры еще 19 государств.
Фото: Getty Images
В Давосе объявили о создании новой международной организации — «Совета мира» Дональда Трампа. Соответствующую инициативу представили в ходе мероприятий Всемирного экономического форума.
Инициатором создания организации выступил президент США Дональд Трамп. Помимо Соединенных Штатов, учредительный устав «Совета мира» подписали лидеры еще 19 государств:
- Азербайджан
- Албания
- Аргентина
- Бахрейн
- Армения
- Индонезия
- Иордания
- Казахстан
- Катар
- Косово
- Монголия
- Марокко
- Объединенные Арабские Эмираты
- Пакистан
- Парагвай
- Саудовская Аравия
- Турция
- Венгрия
- Узбекистан
Фото: Reuters
