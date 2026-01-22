Дональд Трамп подписал документ о создании «Совета мира» и уставе организации

Помимо Соединенных Штатов, учредительный устав «Совета мира» подписали лидеры еще 19 государств.

Фото: Getty Images

В Давосе объявили о создании новой международной организации — «Совета мира» Дональда Трампа. Соответствующую инициативу представили в ходе мероприятий Всемирного экономического форума.

Инициатором создания организации выступил президент США Дональд Трамп. Помимо Соединенных Штатов, учредительный устав «Совета мира» подписали лидеры еще 19 государств:

Азербайджан Албания Аргентина Бахрейн Армения Индонезия Иордания Казахстан Катар Косово Монголия Марокко Объединенные Арабские Эмираты Пакистан Парагвай Саудовская Аравия Турция Венгрия Узбекистан

Фото: Reuters

