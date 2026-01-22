  1. В мире

Дональд Трамп подписал документ о создании «Совета мира» и уставе организации

13:18, 22 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Помимо Соединенных Штатов, учредительный устав «Совета мира» подписали лидеры еще 19 государств.
Дональд Трамп подписал документ о создании «Совета мира» и уставе организации
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Давосе объявили о создании новой международной организации — «Совета мира» Дональда Трампа. Соответствующую инициативу представили в ходе мероприятий Всемирного экономического форума.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Инициатором создания организации выступил президент США Дональд Трамп. Помимо Соединенных Штатов, учредительный устав «Совета мира» подписали лидеры еще 19 государств:

  1. Азербайджан
  2. Албания
  3. Аргентина
  4. Бахрейн
  5. Армения
  6. Индонезия
  7. Иордания
  8. Казахстан
  9. Катар
  10. Косово
  11. Монголия
  12. Марокко
  13. Объединенные Арабские Эмираты
  14. Пакистан
  15. Парагвай
  16. Саудовская Аравия
  17. Турция
  18. Венгрия
  19. Узбекистан

Фото: Reuters

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп Швейцария

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ошибочные средства на счете: почему суд в Павлограде не признал овердрафт кредитом и отказал в моральном ущербе несовершеннолетней клиентке

Суд отклонил финансовые претензии истца и не подтвердил доводы о душевных страданиях ответчика.

Высший совет правосудия уволил в отставку судью Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко

Судья Апелляционного суда Киева Чернушенко Антон Васильевич покидает должность в связи с подачей заявления об увольнении в отставку.

В Украине создадут Национальное бюро расследований аварийных событий на транспорте

Сотрудники будущего Бюро смогут беспрепятственно заходить на любые территории и изымать транспорт и документы.

Больше получателей и более длительные сроки: как изменят единовременную помощь пострадавшим от войны

Законопроект предусматривает уточнение условий получения единовременной денежной помощи, расширение круга получателей и совершенствование механизма её выплаты.

В Украине готовятся ввести специализированные спортивные классы для школьников

Законопроекты предусматривают расширение государственной поддержки образования и создание специализированных спортивных классов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]