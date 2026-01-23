  1. У світі

Через п’ять років ШІ стане розумнішим за все людство, — Ілон Маск

16:43, 23 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За словами Ілона Маска, широке поширення безплатних рішень у сфері ШІ та робототехніки здатне призвести до безпрецедентного зростання світової економіки.
Через п’ять років ШІ стане розумнішим за все людство, — Ілон Маск
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск вважає, що за збереження нинішніх темпів розвитку штучний інтелект, імовірно, вже через п’ять років перевершить сукупний інтелект усього людства разом узятого. Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Я не знаю, що станеться через 10 років, але, з огляду на темпи розвитку ШІ, я думаю, що до кінця цього року у нас може з’явитися ШІ, який буде розумнішим за будь-яку людину, ну або не пізніше, ніж наступного року точно, — сказав Маск, додавши. — Імовірно, до 2030 або 2031 року, скажімо, через п’ять років, ШІ буде розумнішим за все людство разом узяте».

За словами Маска, широке поширення безплатних рішень у сфері ШІ та робототехніки здатне призвести до безпрецедентного зростання світової економіки.

«За моєю оцінкою, у сфері штучного інтелекту буде створено настільки багато роботів, що вони зможуть задовольняти практично всі людські потреби, і у світі стане більше роботів, ніж людей», — сказав він.

Маск підкреслив, що загалом дивиться в майбутнє з оптимізмом і вважає, що людство рухається до епохи достатку. За його словами, нині світ переживає «найцікавіший період в історії».

За словами підприємця, проблема старіння є розв’язуваною. Він застеріг, що надмірне продовження життя може призвести до «окостеніння суспільства» та втрати динаміки, однак висловив упевненість, що людство зможе знайти способи продовжити життя і навіть повернути процеси старіння назад.

Маск додав, що головним обмеженням для подальшого розвитку ШІ залишається доступ до електроенергії. За його словами, виробництво чипів для ШІ зростає експоненційно, тоді як збільшення обсягів доступної електроенергії становить лише 3–4% на рік.

«Уже дуже скоро — можливо, до кінця цього року — ми вироблятимемо більше чипів, ніж зможемо ефективно використовувати», — заявив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Ілон Маск штучний інтелект ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя ВАКС у справі Тимошенко заявив про тиск: подвійні стандарти чи «ручний суд»

Слідчий суддя Віталій Дубас звернувся до Вищої ради правосуддя та Генпрокурора, заявивши про втручання в діяльність суду.

Протокол без доказів: чому суд у Петриківці закрив справу про домашнє насильство

Правосуддя не визнає припущень – поліція повинна доводити факти, а не лише фіксувати виклики.

Пленум Верховного Суду переобрав секретаря: Дмитра Луспеника підтримала більшість суддів

Дмитро Луспеник вчергове отримав переважну підтримку колег під час засідання Пленуму ВС.

Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про справедливу систему оплати праці

Парламентський законопроєкт декларує структурну перебудову системи оплати праці з новими  межами, правилами та відповідальністю.

Кредит на авто: суд у Шахтарську підтвердив право банку на інфляційні втрати та три відсотки річних

Суд наголосив, що солідарна відповідальність позичальника і поручителя триває до повного погашення кредиту.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]