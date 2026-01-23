Через п’ять років ШІ стане розумнішим за все людство, — Ілон Маск

За словами Ілона Маска, широке поширення безплатних рішень у сфері ШІ та робототехніки здатне призвести до безпрецедентного зростання світової економіки.

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск вважає, що за збереження нинішніх темпів розвитку штучний інтелект, імовірно, вже через п’ять років перевершить сукупний інтелект усього людства разом узятого. Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«Я не знаю, що станеться через 10 років, але, з огляду на темпи розвитку ШІ, я думаю, що до кінця цього року у нас може з’явитися ШІ, який буде розумнішим за будь-яку людину, ну або не пізніше, ніж наступного року точно, — сказав Маск, додавши. — Імовірно, до 2030 або 2031 року, скажімо, через п’ять років, ШІ буде розумнішим за все людство разом узяте».

За словами Маска, широке поширення безплатних рішень у сфері ШІ та робототехніки здатне призвести до безпрецедентного зростання світової економіки.

«За моєю оцінкою, у сфері штучного інтелекту буде створено настільки багато роботів, що вони зможуть задовольняти практично всі людські потреби, і у світі стане більше роботів, ніж людей», — сказав він.

Маск підкреслив, що загалом дивиться в майбутнє з оптимізмом і вважає, що людство рухається до епохи достатку. За його словами, нині світ переживає «найцікавіший період в історії».

За словами підприємця, проблема старіння є розв’язуваною. Він застеріг, що надмірне продовження життя може призвести до «окостеніння суспільства» та втрати динаміки, однак висловив упевненість, що людство зможе знайти способи продовжити життя і навіть повернути процеси старіння назад.

Маск додав, що головним обмеженням для подальшого розвитку ШІ залишається доступ до електроенергії. За його словами, виробництво чипів для ШІ зростає експоненційно, тоді як збільшення обсягів доступної електроенергії становить лише 3–4% на рік.

«Уже дуже скоро — можливо, до кінця цього року — ми вироблятимемо більше чипів, ніж зможемо ефективно використовувати», — заявив він.

