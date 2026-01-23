  1. В мире

Через пять лет ИИ станет умнее всего человечества, — Илон Маск

16:43, 23 января 2026
По словам Илона Маска, широкое распространение бесплатных решений в сфере ИИ и робототехники способно привести к беспрецедентному росту мировой экономики.
Генеральный директор компании Tesla Илон Маск считает, что при сохранении текущих темпов развития искусственный интеллект, вероятно, уже через пять лет превзойдет совокупный интеллект всего человечества вместе взятого. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я не знаю, что произойдет через 10 лет, но, учитывая темпы развития ИИ, я думаю, что к концу этого года у нас может появиться ИИ, который будет умнее любого человека, ну не позднее, чем в следующем году точно — сказал Маск, добавив. — Вероятно, к 2030 или 2031 году, скажем, через 5 лет, ИИ будет умнее всего человечества вместе взятого».

«По моей оценке, в области искусственного интеллекта будет создано настолько много роботов, что они смогут удовлетворять практически все человеческие потребности, и в мире станет больше роботов, чем людей», - сказал он.

Маск подчеркнул, что в целом смотрит в будущее с оптимизмом и считает, что человечество движется к эпохе изобилия. По его словам, в настоящее время мир переживает «самый интересный период в истории».

По словам предпринимателя, проблема старения является решаемой. Он предупредил, что чрезмерное продление жизни может привести к «окостенению общества» и потере динамики, однако выразил уверенность в том, что человечество сможет найти способы продлить жизнь и даже обратить процессы старения вспять.

Маск добавил, что главным ограничением для дальнейшего развития ИИ остается доступ к электроэнергии. По его словам, производство чипов для ИИ растет экспоненциально, тогда как увеличение объемов доступной электроэнергии составляет лишь 3–4% в год.

«Уже очень скоро - возможно, к концу этого года мы будем производить больше чипов, чем сможем эффективно использовать», - заявил он.

Илон Маск искусственный интеллект ИИ

