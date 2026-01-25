Церкви й невеликі бізнеси в Техасі судяться за право не пускати до своїх приміщень людей зі зброєю

Апеляційний суд США розглядає справу про те, чи може штат ускладнювати заборону зброї на приватній території.

В апеляційному суді США розглядають справу, яка стосується права власників будівель забороняти вогнепальну зброю на своїй території. Йдеться про церкви та невеликі бізнеси в Техасі, які заявили: чинні правила штату фактично ускладнюють їм можливість не пускати озброєних людей до своїх приміщень.

Слухання відбулися в Апеляційному суді п’ятого округу США у Новому Орлеані, передає Courthouse News.

У чому суть проблеми

У Техасі діє правило: людям із дозволом можна носити пістолети — відкрито або приховано.

Водночас власник приміщення (церква, магазин, офіс) має право заборонити зброю, але лише за однієї умови — якщо він: розмістить спеціальну табличку з точно визначеним текстом у встановленому форматі, розмірі та вигляді.

Тільки за наявності такої таблички людина зі зброєю, яка зайшла всупереч забороні, може нести кримінальну відповідальність за незаконне перебування.

Чому церкви і бізнеси пішли до суду

Позивачі стверджують: закон ставить їх у незручний і несправедливий вибір:

або вивішувати державну табличку з формулюванням, яке вони не підтримують і не хочуть поширювати;

або попереджати усно, що менш ефективно, може призводити до конфліктів і не має такого стримувального ефекту.

На їхню думку, держава прив’язала реальне право забороняти зброю до примусового «висловлювання», змушуючи власників фактично говорити те, що диктує закон.

У чому, за словами позивачів, шкода

Представники церков і бізнесу наголошують: шкода виникає ще до будь-яких порушень або втручання поліції.

Серед проблем вони називають:

витрати на виготовлення спеціальних табличок;

втрату частини клієнтів;

страх конфліктів, якщо доводиться забороняти зброю усно;

ослаблення реального захисту приватної території.

Вони вважають, що держава не має права змушувати власника обмежувати свободу слова, щоб скористатися правом на захист власності.

Що насторожує суддів

Частина суддів поставила під сумнів, чи взагалі позивачі мають право звертатися до суду з такими вимогами. Вони нагадали: за позицією Верховного суду США, приватні особи не мають права вимагати кримінального переслідування інших людей.

Також судді сумніваються, чи зміниться щось на практиці, навіть якщо суд визнає вимоги до табличок незаконними. Прозвучало запитання: чи не намагається суд фактично переписати кримінальне законодавство штату?

Що кажуть органи влади

Представники місцевої влади відповідають так:

закон не змушує розміщувати таблички — це право, а не обов’язок;

усне попередження є достатнім;

поліція реагує на виклики незалежно від того, є табличка чи ні.

Вони наголошують: бажання зробити заборону більш «страшною» для порушників — це не юридично захищене право, а витрати та репутаційні ризики є результатом власного вибору власників приміщень.

Чому ця справа важлива

Під час слухань судді неодноразово говорили про конфлікт двох принципів:

права людини носити зброю;

класичного права власника самостійно вирішувати, кого пускати у своє приміщення.

Один із суддів навіть нагадав старий правовий принцип: приватна власність є недоторканною, і ніхто не має заходити туди без згоди власника.

Що далі

Апеляційний суд узяв справу на розгляд. Рішення очікується пізніше. Воно може вплинути на те, наскільки легко або складно власникам у США забороняти зброю у своїх приміщеннях, і де проходить межа між правами власності, свободою слова та державним регулюванням.

