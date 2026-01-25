  1. У світі

НАТО планує створити безлюдну роботизовану оборонну зону на кордоні з РФ і Білоруссю

22:30, 25 січня 2026
Бригадний генерал Бундесверу Томас Ловін заявив, що на кордонах НАТО з Росією та Білоруссю планують створити багаторівневу систему оборони, яка поєднуватиме датчики, автоматизовані засоби та роботизовані комплекси.
Фото: Getty Images
НАТО розробляє концепцію створення безлюдної роботизованої оборонної смуги вздовж кордонів з Росією та Білоруссю з метою посилення захисту східного флангу Альянсу. Про це розповів бригадний генерал Бундесверу Томас Ловін в інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

Ініціатива має назву Eastern Flank Deterrence Line (EFDL) і спрямована на захист країн-членів НАТО, які межують з РФ і Білоруссю, а також на стримування потенційної агресії з їхнього боку.

За словами Ловіна, проєкт передбачає формування складної багаторівневої системи оборони вздовж кордону. Вона поєднуватиме традиційні військові підрозділи з роботизованими та автоматизованими елементами. У прикордонній зоні планують встановити інженерні загородження, сенсори та бойові системи, покликані зупинити або сповільнити противника на початковому етапі.

Оборонна інфраструктура працюватиме за принципом взаємодії сенсорів і виконавчих механізмів. У разі виявлення загрози дані миттєво надходитимуть військовим, які ухвалюватимуть рішення щодо застосування відповідних засобів ураження. Йдеться, зокрема, про ударні дрони, напівавтономні бойові платформи, роботизовані наземні комплекси та автоматизовані системи протиповітряної оборони.

Водночас генерал підкреслив, що система не буде повністю автономною — остаточне рішення про використання зброї завжди залишатиметься за людиною. Головне завдання EFDL полягає у виграші часу та створенні простору для маневру основних сил Альянсу.

«Безпілотними системами неможливо надовго відлякати або зупинити супротивника. Для цього нам потрібні солдати і повноцінні армії», — підсумував Томас Ловін.

