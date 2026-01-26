У всіх пунктах пропуску на кордоні з Польщею стався технічний збій роботи бази даних

Несправність виникла в системах польської прикордонної служби.

На всіх польських пунктах пропуску, що межують із Львівською та Волинською областями, зафіксували технічний збій у роботі бази даних прикордонної служби Польщі.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України. За інформацією відомства, польські фахівці вже працюють над усуненням неполадок.

Станом на зараз накопичення транспортних засобів на в’їзд та виїзд не зафіксовано.

«Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожі. Про відновлення повноцінної роботи буде повідомлено додатково», — вказують прикордонники.

