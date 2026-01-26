Во всех пунктах пропуска на границе с Польшей произошел технический сбой в работе базы данных

Неисправность возникла в системах польской пограничной службы.

На всех польских пунктах пропуска, которые граничат со Львовской и Волынской областями, зафиксировали технический сбой в работе базы данных пограничной службы Польши.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. По информации ведомства, польские специалисты уже работают над устранением неполадок.

По состоянию на сейчас скопления транспортных средств на въезд и выезд не зафиксировано.

«Просим учесть эту информацию при планировании поездки. О восстановлении полноценной работы будет сообщено дополнительно», — указывают пограничники.

